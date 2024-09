Anker ruft Powerbank mit festinstalliertem USB-C-Kabel zurück

Anker hat eine Rückrufaktion für seine mit der Modellnummer A1647 ausgestattete Powerbank 335 gestartet. So ärgerlich das für Besitzer dieses Produkts sein mag, hier erstmal die gute Nachricht: Es ist nur eine bestimmte Charge des Produkts betroffen. Das Problem besteht im Zusammenhang mit Akkus, die zwischen dem 30. Januar und dem 30. Juni 2024 verbaut wurden.

Vorab auch gleich noch der Hinweis, dass es sich hier zwar um eine Powerbank mit integriertem USB-Kabel handelt, dies jedoch nicht das kürzlich hier vorgestellte und auch weiterhin erhältliche neueste Modell ist. Auf den ersten Blick erkennt man den Unterschied an dem kleineren in die Front integrierten Display.

Identifikation anhand der Seriennummer

Falls ihr einen solchen Akku besitzt, prüft zunächst, ob es sich dabei auch tatsächlich um ein Powerbank-Modell mit der Nummer A1647 handelt. Das sind wohl ausschließlich Akkus mit 20.000 mAh Kapazität. Die Modellnummer ist, wenn auch leider etwas klein, auf der Rückseite aufgedruckt.

Wenn dies der Fall ist, könnt ihr auf der von Anker veröffentlichten Informationsseite zum Rückruf als nächstes die Seriennummer des Akkus eingeben, um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um ein Gerät aus der betroffenen Baureihe handelt. Anker weist damit verbunden darauf hin, dass es sich um eine 16-stellige Seriennummer handeln muss. Wenn die Seriennummer deines Produkts nicht 16-stellig ist, bedeutet dies, dass das Produkt nicht von der Rückrufaktion betroffen ist.

Betroffene Akkus nicht mehr verwenden

Besitzer der im Rahmen der Überprüfung als betroffen identifizierten Akkus erhalten im Anschluss an die Eingabe der Seriennummer weitere Informationen zur Vorgehensweise.

Anker empfiehlt, die betroffenen Geräte nicht weiter zu verwenden. Ein Fehler in der Herstellung sorge für ein Brandrisiko. So können die betroffenen Powerbanks dem Hersteller zufolge überhitzen, was möglicherweise ein Schmelzen von Kunststoffteilen, Rauchentwicklung und eben Brandgefahr zur Folge habe.