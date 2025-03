App Store: KI-Zusammenfassungen von App-Bewertungen kommen

Mit der Veröffentlichung von iOS 18.4 und iPadOS 18.4 wird Apple sein mobiles Softwarekaufhaus um ein neues Feature erweitern. Nutzern des App Stores soll es künftig erleichtert werden, sich einen schnellen Überblick über Apps und Spiele zu verschaffen.

Neue „Review Summaries“ im App Store

Dafür sollen sogenannte „Review Summaries“ auf den App-Produktseiten angezeigt werden– kurze Zusammenfassungen von Nutzerbewertungen, die mithilfe von KI-Sprachmodelle generiert werden.

Laut Apple sollen die neuen Zusammenfassungen die wichtigsten Aspekte aus einzelnen Rezensionen in einem kompakten Absatz bündeln. Voraussetzung für die Erstellung sei eine ausreichende Anzahl an Bewertungen, wobei die Zusammenfassungen mindestens einmal pro Woche aktualisiert werden sollen.

Nutzer könnten zudem Probleme mit den Zusammenfassungen melden, indem sie die entsprechende Textpassage gedrückt halten. Entwicklern wird eine Verwaltungsmöglichkeit über App Store Connect zur Verfügung stehen.

Zuerst in den USA verfügbar

Derzeit befindet sich die Funktion in einer schrittweisen Einführung und ist zunächst auf eine begrenzte Anzahl von Apps und Spielen beschränkt. Die Verfügbarkeit sei vorerst auf den App Store in den Vereinigten Staaten und die englische Sprache begrenzt. Apple plant jedoch, die Funktion im Laufe des Jahres auf weitere Länder und Sprachen auszudehnen, immer vorausgesetzt, dass eine eine ausreichende Anzahl an Bewertungen vorliegt.

Wie genau die zugrundeliegenden Sprachmodelle arbeiten und welche Kriterien für die Auswahl der relevanten Inhalte gelten, ist bislang nicht bekannt. Ob und inwieweit App-Entwickler Einfluss auf die generierten Zusammenfassungen nehmen können, bleibt ebenfalls offen.

Mit den KI-Zusammenfassungen tritt Apple in Amazons Fussspuren. Der Online-Händler hatte Ende 2024 den Einkaufsassistenten Rufus an den Start gebracht und damit ebenfalls KI-basierte Zusammenfassung von Rezensionen für Produktseiten eingeführt.