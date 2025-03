Prime Video: KI-Synchronisation für ausgewählte Titel

Die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon plant, den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Synchronisation von Filmen und Serien auf Prime Video auszuweiten. So hat der Konzern jetzt ein Pilotprogramm angekündigte, in dessen Rahmen ausgewählte lizenzierte Inhalte mit KI-gestützter Synchronisation angeboten werden sollen. Den Anfang Machen Inhalte in Englisch und lateinamerikanischem Spanisch.

Über den KI-Ansatz sollen vor allem jene Titel zugänglich werden, die bislang nicht synchronisiert wurden. Zum Start umfasst das Pilotprojekt insgesamt zwölf Filme und Serien, darunter „El Cid: La Leyenda“, „Long Lost“ und „Mi Mamá Lora“.

Diese Inhalte sollen zunächst in bestimmten Ländern und Regionen verfügbar sein. Laut Prime Video werde das Programm helfen, Sprachbarrieren abzubauen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Negativbeispiel aus Deutschland

Ob sich Amazons KI-Synchronisation hören lassen kann, muss sich erst noch zeigen. Wirklich reibungslos gestaltet sich der Austausch professioneller Schauspieler durch KI-Synchronstimmen allerdings noch nicht. Das Medienmagazon DWDL.de hat erst kürzlich über Negativbeispiel aus Deutschland berichtet

Damals wurde die polnische Krimiserie „Murderesses“ nur zwei Tage nach ihrer Premiere wieder aus dem Angebot von Magenta TV entfernt. Grund dafür war die schlechte Qualität der deutschen Synchronisation, die ebenfalls unter Zuhilfenahme von KI erstellt wurde.

Nachdem Zuschauer und Medien die mangelnde Qualität bemängelten, nahm die Deutsche Telekom die Serie zur Qualitätsprüfung offline und entschied, nur noch das Original mit Untertiteln anzubieten.

Kombination aus KI und menschlicher Kontrolle

Amazons Synchronisationsverfahren soll KI mit der Arbeit von Sprachexperten und professionellen Übersetzern kombinieren. Die KI soll einen Teil der Synchronisation übernehmen, während Fachleute die Qualitätssicherung durchführen. Bei Prime Video erklärt man, dass durch diese hybride Herangehensweise eine Balance zwischen Effizienz und natürlichem Klangbild gewahrt werden kann.

Wir sind bereit uns überraschen zu lassen, bleiben aber skeptisch.