Shazam erweitert Synchronisation mit Apple Music und Spotify

Apple hat seiner Musikerkennungs-App Shazam eine Aktualisierung auf Version 18.9 spendiert und mit dieser die Synchronisation erkannter Songs mit Musikdiensten wie Apple Music und Spotify verbessert.

Automatische Integration erkannter Songs

Laut Cupertino würden jetzt auch Songs, die über die integrierte Musikerkennung in der Systemsteuerung von iPhone und iPad erkannt wurden, automatisch in der Playlist „Meine Shazam-Titel“ gespeichert. Bisher seien nur manuell in der Shazam-App erkannte Lieder in dieser Liste erschienen, während andere Erkennungsmethoden, etwa der Shazam-Aufruf über das Kontrollzentrum, außen vor blieben.

Um die verbesserte Integration zu nutzen, empfiehlt Apple Nutzern, die Funktion „Synchronisiere deine Songs“ in den Shazam-Einstellungen einmal aus- und wieder einzuschalten. Dadurch werde der gesamte bisherige Verlauf erneut abgeglichen und alle gefundenen Titel in die jeweilige Playlist integriert. Anschließend sollte auf Spotify einmal neu gestartet werden, um die aktualisierte Liste sichtbar zu machen.

Mit iCloud-Synchronisation

Darüber hinaus rät Apple dazu, die Funktion „iCloud Sync“ in den Shazam-Einstellungen zu aktivieren. Dies ermögliche eine geräteübergreifende Speicherung des Erkennungsverlaufs in der iCloud. Auf diese Weise könnten Nutzer sicherstellen, dass der gesamte Verlauf auch bei einem Gerätewechsel oder einer Neuinstallation der App erhalten bleibt.

Die Shazam-App ermöglicht neben der Musikerkennung über das Kontrollzentrum des iPhones auch eine Integration mit Siri oder Apples Kurzbefehlen. Diese Funktionen greifen auf dieselbe Datenbasis zu und profitieren somit ebenfalls von den aktuellen Verbesserungen.

Schon 100 Milliarden Songs erkannt

Seit der Einführung von Shazam im Jahr 2002 sind laut Apple mehr als 100 Milliarden Songs mithilfe der App identifiziert worden. Rein rechnerisch würde das bedeuten, dass weltweit jeder Mensch etwa zwölf Songs über Shazam erkannt hat. Der meistgesuchte Song bisher sei „Dance Monkey“ von Tones and I mit rund 45 Millionen Suchanfragen.

Apple hatte Shazam im Jahr 2018 übernommen und seitdem kontinuierlich neue Funktionen ergänzt sowie die Verzahnung mit den eigenen Diensten ausgebaut. Inzwischen bietet Apple auf seinem Musikdienst eine spezielle Wiedergabeliste mit den Top 100 der am häufigsten über Shazam gesuchten Songs an. Die jüngste Aktualisierung steht ab sofort im App Store zur Verfügung.