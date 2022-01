iCloud Privat Relay: Von ersten Netzbetreibern gesperrt

Gleiches gilt für VPN-Dienste der Netzbetreiber, diesen kommt Apples iCloud Privat Relay in die Quere und hat bei ersten Anbietern wie T-Mobile in den USA dafür gesorgt , dass diese eigene Tunnel- und Sicherheitsdienste nicht mehr anbieten können, ohne Apples iCloud Privat Relay zu beeinträchtigen. Entsprechend wird die Nutzung in ersten Tarifen inzwischen gesperrt.

iCloud Privat Relay lässt diese in einem undurchsichtigen Datenschutz-Tunnel verschwinden, was unter anderem dazu führt, dass Zero-Rating-Angebote wie Telekom StreamOn oder Vodafone Pass nicht mehr funktionieren . Telekom und Vodafone können nicht mehr auf die Datenabrechnung ausgesuchter Partner-Angebote verzichten, weil gar nicht mehr überprüft werden kann, welche Partner-Angebote die Nutzer überhaupt ansteuern.

