iCloud+ Privat-Relay beißt sich mit StreamOn und Vodafone Pass

Apples Privat-Relay fungiert in der Weise einer VPN-Verbindung und sorgt dafür, dass die IP-Adresse des Nutzers verschleiert wird und darüber hinaus nicht nachvollziehbar ist, welche Webseiten man besucht. Diese Funktionalität hat allerdings auch zur Folge, dass Dienste wie StreamOn nicht mehr zuverlässig funktionieren, weil der Datenverkehr nicht mehr eindeutig zuzuordnen ist. Sofern nämlich die genutzten Partnerdienste oder -Apps auf den HTTP-Standard setzen, ist mit aktivem Privat-Relay deren Identifizierung nicht mehr möglich, in der Folge kann der Datenverkehr auch nicht wie erwartet als Inklusivinhalt klassifiziert werden, sondern wird auf das Datenvolumen des Mobilfunktarifes angerechnet.

