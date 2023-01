Ice Cubes: Neue Mastodon-App trotz Apple im App Store

Nur wenige Stunden nach dem Artikel Grubers, der als Moderator einer jährlichen WWDC-Talkrunde zu besten Verbindungen in Apples Chefetage verfügt, schaffte es Ice Cubes dann nach einer Woche voller Ablehnungen plötzlich in den App Store und unterstreicht damit die Kritik an der Einlasskontrolle, die offenbar nicht in der Lage ist eine mobile Webseite von einer nativen Swift-Applikation zu unterscheiden.

Mit Ice Cubes steht seit wenigen Stunden eine vielversprechende Mastodon-App für iPhone und iPad neu zum Download im App Store bereit, die es fast nicht an Apples Eingangskontrolle vorbei geschafft hätte. Siebenmal wurde Ice Cubes der Zugang in den App Store verwehrt.

Insert

You are going to send email to