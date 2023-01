HomePod 2 lockt (uns) nicht: HomePod mini wird teurer

Auch die Integration in das Apple-Ökosystem wurde viel zu langsam und viel zu verhalten vorangetrieben. HomePods als Rechner-Lautsprecher am Mac, HomePods als Apple TV-Lautsprecher, HomePods auf Reisen, HomePods mit mehreren Anwendern – vieles funktionierte nicht, war bzw. ist zu umständlich oder wurde (zu) spät implementiert.

Zudem vermittelte Apple schon früh den Eindruck, kein wirkliches Interesse an einer ernsthaften Weiterentwicklung der HomePod-Software zu haben und verzichtete nahezu vollständig darauf Streaming-Dienste von Drittanbietern in den HomePod zu integrieren.

Der gestern neu angekündigte HomePod der zweiten Generation, will diesmal jedoch keine Begehrlichkeiten wecken. Während wir uns zur Anschaffung der ersten Generation 2018 noch auf den Weg nach England gemacht haben – in Deutschland startete der Siri-Lautsprecher bekanntlich erst später – blicken wir nun sehr nüchtern auf den Nachfolger.

