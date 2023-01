Entscheidung gegen WhatsApp: Daten dürfen nicht erpresst werden

In diesem Fall geht es um eine einfache Rechtsfrage. Meta behauptet, die Umgehung der DSGVO sei mit dem Segen der DPC erfolgt. Jahrelang hat die Datenschutzbeauftragte das Verfahren in die Länge gezogen und Meta ermöglicht, die DSGVO zu umgehen, wurde nun aber von den anderen EU-Behörden überstimmt. Es ist insgesamt das sechste Mal in Folge, dass die irische Datenschutzbeauftragte überstimmt wurde. Die DPC hält sich nun aber wohl nicht an den verbindlichen Beschluss und zeigt den anderen Behörden endgültig den Stinkefinger.

Die DPC hat nun endgültig über die bereits im Frühjahr 2018 eingereichte Beschwerde entschieden und festgestellt: Dies geht so nicht. Meta könne entsprechende Passagen nicht einfach in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Werbung einfügen und damit die von der Datenschutz-Grundverordnung vorgeschriebene Nutzer-Einwilligung umgehen.

Der beliebte Kurznachrichten-Dienst des Facebook-Mutterkonzerns Meta hatte Anwendern in der Vergangenheit keine Wahl gelassen: Wer sich per WhatsApp austauschen wollte musste der Verwendung der eigenen Daten für „Serviceverbesserungen“ und aus Zwecken der „Sicherheit“ zustimmen oder konnte den Dienst gar nicht mehr nutzen.

