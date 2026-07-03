Home-App in iOS 27: Mehr KI, weniger Benachrichtigungen

Apple spendiert der Home-App mit iOS 27 mehrere neue Funktionen. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf Kameras und HomeKit Secure Video. Die App soll künftig nicht nur anzeigen, dass etwas passiert ist, sondern besser erklären, was passiert ist.

Die wichtigste Neuerung betrifft die Kameraaufnahmen. Mit Apple Intelligence kann die Home-App kurze Beschreibungen zu ausgewählten HomeKit-Secure-Video-Clips erzeugen. Nutzer sollen dadurch schneller erkennen, ob gerade ein Paket abgelegt wurde, jemand den Garten betreten hat oder nur die Katze durchs Bild gelaufen ist. Statt jeden Clip einzeln anzutippen, reicht im Idealfall ein Blick auf die Zusammenfassung.

Dazu kommt eine neue Suche innerhalb der Aufnahmen. Apple nennt als Beispiel die Suche nach einer Paketlieferung. Das klingt unspektakulär, dürfte im Alltag aber deutlich hilfreicher sein als die bisherige Timeline, in der man sich mühsam durch einzelne Bewegungsereignisse arbeiten musste.

Kamera-Clips mit Beschreibung

Ebenfalls neu ist ein Bereich für wichtige Clips. Die Home-App soll auffällige Ereignisse oben auf der Suchseite hervorheben, damit Nutzer relevante Momente schneller finden. Apple verbessert außerdem die Mitteilungen. Mehrere zusammenhängende Ereignisse sollen nicht mehr als einzelne Push-Welle auf dem iPhone landen. Stattdessen erkennt Apple Intelligence verwandte Aktivitäten als eine Aktion und aktualisiert eine bestehende Benachrichtigung in Echtzeit. Aus „Tür geöffnet“, „Person erkannt“ und „Garage geschlossen“ könnte also eine zusammengefasste Meldung werden.

Weniger Benachrichtigungschaos

Denn gerade Kameras, Schlösser, Garagentore und Bewegungsmelder können schnell zu viele Mitteilungen erzeugen. Wenn Apple diese besser bündelt, wird die Home-App nicht unbedingt mächtiger, aber deutlich weniger nervig.

Eine weitere Änderung betrifft die Auflösung. Unterstützte HomeKit-Secure-Video-Kameras können mit iOS 27 in 4K streamen und aufzeichnen. Bislang war bei HomeKit Secure Video bei 1080p Schluss, auch wenn manche Kameras technisch mehr konnten. Welche Modelle 4K tatsächlich unterstützen, hängt aber von den Herstellern und ihren Updates ab.

4K für passende Kameras

Nicht alle Neuerungen landen automatisch auf jedem iPhone. Die KI-Funktionen setzen Apple Intelligence voraus und damit ein kompatibles Gerät. Zudem bleibt HomeKit Secure Video an iCloud+ gebunden. Wer nur eine einfache Live-Ansicht seiner Kamera nutzt, bekommt also nicht automatisch alle neuen Auswertungen.

Die Home-App entwickelt sich mit iOS 27 trotzdem sichtbar weiter. Nach der neuen Anzeige von Verbrauchsdaten für Matter-Steckdosen und dem Ausbau rund um Matter-Kameras und Garagentore rückt Apple nun vor allem Sicherheitskameras stärker in den Mittelpunkt. Für Nutzer mit mehreren HomeKit-Kameras könnte iOS 27 damit eines der praktischeren Smart-Home-Updates seit Langem werden.