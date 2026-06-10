iOS 27: Apple koppelt KI-Limits an iCloud+

Apple Intelligence bekommt mit den kommenden Systemversionen offenbar eine neue Grenze eingebaut: Für einige Funktionen gelten künftig tägliche Nutzungslimits. Das geht aus Apples offizieller WWDC-Pressemitteilung zu iOS 27 und Apple Intelligence hervor. Gleichzeitig sollen Nutzer der iCloud+-Abos höhere tägliche Kontingente erhalten.

Auch einzelne Elemente lassen sich noch nachträglich anpassen.

Apple nennt als Beispiel ausdrücklich die Bildgenerierung. Der Grund liegt laut Unternehmen darin, dass bestimmte Apple-Intelligence-Funktionen auf leistungsstarke Servermodelle angewiesen sind. Anders gesagt: Nicht alles läuft vollständig auf dem Gerät. Wo Apple mehr Rechenleistung in der Cloud bereitstellen muss, wird die Nutzung künftig offenbar begrenzt.

Konkrete Zahlen nennt Apple bislang nicht. Offen bleibt also, wie viele Bilder oder Anfragen Nutzer ohne iCloud+ pro Tag erhalten und wie stark die Limits mit einem kostenpflichtigen iCloud+-Abo steigen. Auch welche iCloud+-Tarife möglicherweise ausgenommen sind, lässt Apple offen.

Bildgenerierung mit Tageslimit

Apple baut Image Playground deutlich aus, verbessert die Bildbearbeitung in Fotos und erweitert Apple Intelligence in mehreren System-Apps. Je stärker solche Funktionen genutzt werden, desto wichtiger wird für Apple die Frage, wie viel Serverleistung kostenlos bereitgestellt wird.

Mit den neuen Features lassen sich auch Wallpaper aus eigenen Bildern generieren.

Damit nähert sich Apple einem Modell an, das bei anderen KI-Anbietern längst üblich ist. Kostenlose Nutzung bleibt möglich, wer mehr Spielraum möchte, landet bei einem Abo. Bei Apple wird daraus allerdings kein eigenes „Apple Intelligence Plus“, sondern offenbar ein zusätzlicher Vorteil für iCloud+.

iCloud+ wird wichtiger

Die höheren Limits sind nicht die einzige Neuerung für iCloud+-Kunden. Apple erwähnt in einer weiteren Pressemitteilung zu seinen Diensten auch Apple-Intelligence-Unterstützung für kompatible Home-Kameras. Dazu kommen überarbeitete geteilte iCloud-Alben mit voller Auflösung, weiteren Dateiformaten, Emoji-Reaktionen und temporären Alben.

Für iPhone-Nutzer bedeutet das: iCloud+ wird mit iOS 27 nicht nur als Speicherabo interessanter, sondern zunehmend als Zusatzpaket für KI-Funktionen und Home-Anwendungen.