Die Version 1.3 des Smarthome-Standards Matter wurde bereits vor gut zwei Jahren freigegeben. Die praktische Umsetzung durch Hersteller und Anbieter von Smarthome-Systemen nimmt allerdings zum Teil mehr Zeit in Anspruch, als man erwarten würde. So halten die mit Matter 1.3 eingeführten zusätzlichen Funktionen zum Energiemanagement erst mit iOS 27 Einzug in Apple Home.

Nutzer der Beta-Versionen des kommenden Betriebssystems sehen in der Home-App nicht nur die Möglichkeit, intelligente Steckdosen zu schalten, sondern können nun auch direkt über Apple Home auf die von solchen Messteckdosen erfassten Verbrauchswerte zugreifen.

Apple setzt auf selektive Matter-Unterstützung

Die Tatsache, dass Apple Home bereits Funktionen wie die Integration von Reinigungsrobotern anbietet, die erst mit Matter 1.4 möglich wurden, und jetzt erst eine Funktion aus der Vorgängerversion 1.3 freischaltet, sollte nicht weiter verwundern. Apple hat die einzelnen Matter-Versionen nie in vollem Umfang unterstützt, sondern integriert gezielt einzelne Funktionen und Gerätegruppen.

Mit dieser selektiven und schrittweisen Einführung von auf Basis von Matter verfügbaren Funktionen ist Apple nicht allein. Eben hat auch der Smarthome-Ausstatter Ledvance auf Matter 1.3 basierende Funktionserweiterungen angekündigt.

Ledvance erweitert Smart+-Steckdosen

So stattet Ledvance alle Schaltsteckdosen aus seinem Smart+-Sortiment mit der Unterstützung für Matter 1.3 und somit zusätzlichen Funktionen fürs Energiemanagement aus. Wie das Unternehmen mitteilt, können Nutzer über kompatible Matter-Systeme wie Samsung SmartThings oder Home Assistant jetzt auch den Stromverbrauch mit dem Energy Meter überwachen. Apple Home wird die Auflistung der Plattformen dann vom Herbst an ergänzen. Die Stromverbrauchsdaten lassen sich dann in Echtzeit abrufen, visualisieren und beispielsweise für Automatisierungen in der heimischen Smarthome-Umgebung einsetzen.