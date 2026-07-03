Drahtloses Laden soll doppelt so schnell werden

Das kabellose Laden per Qi-Standard soll in den kommenden Jahren deutlich schneller werden. Nach Qi2 mit 15 Watt und Qi2 25W arbeitet die Branche bereits am nächsten Schritt: Qi 50W. Der neue Standard soll drahtloses Laden mit bis zu 50 Watt ermöglichen und damit die aktuelle Spitzenleistung verdoppeln.

Apple wollte vor Jahren drahtloses Laden revolutionieren. AirPower erschien nie.

Das chinesische Tech-Portal IT Home verweist auf eine Ankündigung von Xiaomi. Demnach fand Ende Juni am Xiaomi-Hauptsitz in Peking ein Treffen des Wireless Power Consortiums statt. Dort ging es um den künftigen Qi-50W-Standard, um technische Vorgaben, Prototypen-Tests und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Herstellern.

In der Teilnehmerliste tauchen neben Xiaomi auch Apple, Google, Huawei, OPPO, Vivo, Anker und weitere Unternehmen auf. Das bedeutet nicht automatisch, dass das nächste iPhone mit 50 Watt drahtlos lädt. Es zeigt aber, dass Apple bei der Entwicklung des nächsten offenen Ladestandards zumindest mit am Tisch sitzt.

50 Watt frühestens 2028

Noch ist Qi 50W Zukunftsmusik. Laut Bericht befindet sich der Standard in Arbeit, die Veröffentlichung ist für 2028 geplant. Xiaomi bringt dabei eine technische Architektur ein, die mit niedriger Induktivität, niedriger Spannung und hoher Leistung arbeiten soll. Das Ziel: weniger Verluste, bessere Wärmeentwicklung und höhere Ladeleistung ohne Hersteller-Sonderlösungen.

Schnelle Qi2-Ladegeräte gibt es mittlerweile viele.

Genau das ist aktuell der entscheidende Punkt: Einige Android-Hersteller bieten schon heute sehr schnelles kabelloses Laden an, oft aber nur mit eigenen Ladegeräten und eigenen Protokollen. Qi 50W soll dagegen markenübergreifend funktionieren – also näher an dem, was USB-C beim kabelgebundenen Laden längst leistet.

Erst einmal bleibt Qi2 25W aktuell

Für iPhone-Nutzer ist kurzfristig weiterhin Qi2 mit 25W relevant. Der WPC beschreibt Qi2 als aktuellen Ausbau des Standards mit magnetischer Ausrichtung und deutlich höherer Ladeleistung. Beim iPhone hatten wir bereits darüber berichtet, dass Qi2 25W offiziell gestartet ist und ab iOS 26 auch das iPhone 16 mit 25 Watt drahtlos laden kann.

Bis 50 Watt im Alltag ankommen, dürften also noch einige iPhone-Generationen vergehen. Spannend ist die Entwicklung trotzdem. Wenn sich Qi mit 50 Watt durchsetzt, könnte kabelloses Laden erstmals in Bereiche kommen, in denen es nicht mehr nur bequem, sondern auch richtig schnell ist.