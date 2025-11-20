Matter 1.5: Smart-Home-Standard integriert Kameras und Garagentore

Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat die Version 1.5 des Smart-Home-Standard Matter veröffentlicht. Die Spezifikation bringt neue Funktionen und deckt weitere Gerätetypen ab. Die Hersteller können nun darauf basierend neue Produkte zertifizieren und in bestehende Matter-Ökosysteme einbinden.

Kameras als neue Gerätekategorie

Mit der Aktualisierung werden erstmals auch Kameras mit Matter kompatibel. Die Geräte können künftig auf dieser Basis in Smart-Home-Standard eingebunden werden. Dabei ist die Unterstützung für Funktionen wie Live-Streams für Bild und Ton, Steuerfunktionen wie Schwenken und Zoomen und unterschiedliche Speichermöglichkeiten vorgesehen. Auch mehrere gleichzeitige Video-Streams sowie definierbare Bereiche für Bewegungserkennung oder den Schutz der Privatsphäre sind Teil der Spezifikation.

Die Macher des Standards betonen, dass damit weitreichende Möglichkeiten zur Kameraeinbindung bestehen. So werden beispielsweise nicht nur gewöhnliche Kameras für den Innen- und Außenbereich, sondern auch Videotürklingeln oder Babykameras unterstützt. Die Geräte können neben WLAN auch über Ethernet verbunden und mit PoE mit Strom versorgt werden.

Nicht unterstützt wird allerdings die Verwaltung von Aufnahmen und deren Wiedergabe. Diese Funktionen hängen maßgeblich von der Plattform oder den Spezifikationen der Hersteller ab.

Rollläden, Tore und Bodensensoren

Matter 1.5 integriert zudem Produkte wie Rollläden, Jalousien, Markisen, Türen oder Garagentore. Die Spezifikation beschreibt ein modulares Schema, mit dem unterschiedliche Bewegungsarten und Bauformen abgebildet werden können. Die CSA erhofft sich davon eine einfachere Entwicklung und eine einheitlichere Bedienung in den Apps der verschiedenen Plattformen.

Neu hinzu kommen auch Bodensensoren, die Feuchtigkeit und optional Temperatur messen können. Diese Daten lassen sich in Verbindung mit Matter-fähigen Ventilen oder Bewässerungssystemen nutzen, um beispielsweise Gießvorgänge zu automatisieren.

Erweiterte Funktionen für Energiemanagement

Matter 1.5 umfasst auch neue Möglichkeiten zum Austausch von Energiepreisen, Tarifmodellen und Daten zur Netzbelastung. Zudem sind damit auch Möglichkeiten zur Anpassung an Tarifzeiten vorgesehen.

Begleitend dazu soll der Standard mit dem Update erweiterte Unterstützung für intelligente Stromzähler und neue Funktionen für Elektrofahrzeuge erhalten, darunter Ladezustandsmeldungen und Optionen für künftige bidirektionale Anwendungen.

Die exakten Spezifikationen von Matter 1.5 stehen mit der Ankündigung für Mitglieder der CSA zur Verfügung. Hersteller und Entwickler können ab sofort damit beginnen, die neuen Möglichkeiten zu testen und in ihre Produkte zu integrieren.