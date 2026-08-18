Hörspiel Player 5.0: Eigene Stimme landet in der Story

Der Hörspiel Player von EUROPA erhält mit Version 5.0 eine neue Funktion, die sich vor allem an jüngere Nutzer richtet. Mit „Deine Stimme, Deine Story“ lässt sich die eigene Stimme aufnehmen und anschließend in eine Hörspielgeschichte integrieren. Aktuell ist die neue Funktion noch als Beta gekennzeichnet.

Wie weit die Personalisierung reicht und welche Hörspiele die neue Möglichkeit langfristig unterstützen, ist derzeit noch unklar. Momentan lassen sich lediglich eine Folge TKKG Junior, sowie jeweils eine Episode der Teufelskicker und der Zeitdetektive auswählen.

Das Grundprinzip ist jedoch klar: Statt eine Geschichte nur abzuspielen, sollen Nutzer einzelne Passagen selbst einsprechen und ihre Aufnahme anschließend innerhalb des Hörspiels wiederfinden können.

Version 5.0 ergänzt die bestehenden Kinderprofile

Der neue Ansatz passt zu der bisherigen Ausrichtung der App auf Familien und Kinder. Der Hörspiel Player bietet bis zu drei Kinderprofile, für die Eltern einzelne Serien freigeben können. Dazu kommen Downloads für die Offline-Nutzung, Favoriten, eigene Playlists, Lesezeichen, Wiederholungsfunktionen und ein Sleeptimer. Das Streaming ist auf bis zu drei Geräten möglich.

Der Katalog umfasst die Hörspiele von EUROPA und wird nach Angaben des Anbieters monatlich um etwa 15 Titel ergänzt. Angeboten werden unter anderem Die drei ???, TKKG, Fünf Freunde, Peppa Wutz und Biene Maja. Werbung innerhalb der App gibt es nicht.

Zuletzt wurde die App mit Version 3.0 umfassend überarbeitet und unter anderem um Kinderprofile, einen verbesserten Player und einen Sleeptimer ergänzt. Version 5.0 setzt nun weniger bei der Verwaltung des Katalogs an, sondern versucht erstmals, die Hörer selbst in die Inhalte einzubeziehen.

Halbjahresabo bleibt die günstigere Variante

Am Preismodell ändert das Update nichts. Das monatlich kündbare Abo kostet nach einer siebentägigen Testphase weiterhin 6,99 Euro. Wer sechs Monate im Voraus bezahlt, zahlt 29,99 Euro und damit rechnerisch 4,99 Euro pro Monat.

Diese Staffelung besteht bereits seit der deutlichen Preiserhöhung im Sommer 2023. Zuvor hatte EUROPA den Monatspreis zwischenzeitlich auf 3,99 Euro gesenkt.