Neue Beta-Funktion zum Mitsprechen
Hörspiel Player 5.0: Eigene Stimme landet in der Story
Der Hörspiel Player von EUROPA erhält mit Version 5.0 eine neue Funktion, die sich vor allem an jüngere Nutzer richtet. Mit „Deine Stimme, Deine Story“ lässt sich die eigene Stimme aufnehmen und anschließend in eine Hörspielgeschichte integrieren. Aktuell ist die neue Funktion noch als Beta gekennzeichnet.
Wie weit die Personalisierung reicht und welche Hörspiele die neue Möglichkeit langfristig unterstützen, ist derzeit noch unklar. Momentan lassen sich lediglich eine Folge TKKG Junior, sowie jeweils eine Episode der Teufelskicker und der Zeitdetektive auswählen.
Das Grundprinzip ist jedoch klar: Statt eine Geschichte nur abzuspielen, sollen Nutzer einzelne Passagen selbst einsprechen und ihre Aufnahme anschließend innerhalb des Hörspiels wiederfinden können.
Version 5.0 ergänzt die bestehenden Kinderprofile
Der neue Ansatz passt zu der bisherigen Ausrichtung der App auf Familien und Kinder. Der Hörspiel Player bietet bis zu drei Kinderprofile, für die Eltern einzelne Serien freigeben können. Dazu kommen Downloads für die Offline-Nutzung, Favoriten, eigene Playlists, Lesezeichen, Wiederholungsfunktionen und ein Sleeptimer. Das Streaming ist auf bis zu drei Geräten möglich.
Der Katalog umfasst die Hörspiele von EUROPA und wird nach Angaben des Anbieters monatlich um etwa 15 Titel ergänzt. Angeboten werden unter anderem Die drei ???, TKKG, Fünf Freunde, Peppa Wutz und Biene Maja. Werbung innerhalb der App gibt es nicht.
Zuletzt wurde die App mit Version 3.0 umfassend überarbeitet und unter anderem um Kinderprofile, einen verbesserten Player und einen Sleeptimer ergänzt. Version 5.0 setzt nun weniger bei der Verwaltung des Katalogs an, sondern versucht erstmals, die Hörer selbst in die Inhalte einzubeziehen.
Halbjahresabo bleibt die günstigere Variante
Am Preismodell ändert das Update nichts. Das monatlich kündbare Abo kostet nach einer siebentägigen Testphase weiterhin 6,99 Euro. Wer sechs Monate im Voraus bezahlt, zahlt 29,99 Euro und damit rechnerisch 4,99 Euro pro Monat.
Diese Staffelung besteht bereits seit der deutlichen Preiserhöhung im Sommer 2023. Zuvor hatte EUROPA den Monatspreis zwischenzeitlich auf 3,99 Euro gesenkt.
Entwickler: Sony Music Entertainment
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Spricht es für die Qualität der Hörspiele, wenn die App „Hörspiele Leerzeichen Player“ heißt?
Die App heißt „Hörspiel Player“.
Danke für deine Anmerkung. Richtig ist Hörspielplayer – zusammengeschrieben.
Im Deutschen werden solche zusammengesetzten Substantive normalerweise verbunden: Hörspiel + Player = Hörspielplayer.
Alternativ ist auch Hörspiel-Player mit Bindestrich möglich, besonders wenn es optisch leichter lesbar sein soll. „Hörspiel Player“ mit Leerzeichen gilt dagegen als nicht standardsprachlich.
Dieser Text wurde Ihnen präsentiert von ChatGPT.
Verstehe ich nicht so ganz, so heißt die App doch gar nicht.
Sie heißt doch „Hörspiel Player“
Ohne das E
Sorry, Tippfehler meinerseits. Mir ging es um das Leerzeichen. Das gibt es im Deutschen nicht bei zusammengezogenen Hauptwörtern. Zulässig im Deutschen ist Hörspielplayer oder zur Not Hörspiel-Player, aber eben nicht Hörspiel Player.
Stört es dich auch das ein iPhone nicht Iphone geschrieben wird?
Und natürlich ist es zulässig das man seine Marke, denn es handelt sich hier um nichts anderes, anders schreiben kann als es in der deutschen Rechtschreibung vorgesehen ist.
Cooles Behind the Scenes Video
Kann man dann in Zukunft noch die Mama wahlweise als böse Hexe oder liebe Fee integrieren? *lach* kreative idee.
Bin ich der Einzige, der sich fragt „Warum“?