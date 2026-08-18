MOFT Field Wallet: Acht Karten und „Wo ist?“ am iPhone

Der Zubehör-Anbieter MOFT erweitert sein Angebot an magnetischen iPhone-Geldbörsen um das Trackable Field Wallet. Das neue Modell kombiniert die Befestigung per MagSafe mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk und bietet dabei deutlich mehr Stauraum als die zu Jahresbeginn vorgestellte Tracking-Wallet. Statt maximal zwei Karten sollen sich nun bis zu acht Karten unterbringen lassen.

Das Trackable Field Wallet setzt auf eine Umschlagkonstruktion aus dem von MOFT als MOVAS bezeichneten „veganen Leder“. Ein Zugband fächert die häufiger benötigten Karten auf. Daneben gibt es einen verdeckten Bereich für Bargeld, Münzen, SIM-Karten oder einen SIM-Pin. Werden solche Kleinteile mitgeführt, nennt MOFT eine Kapazität von vier bis sechs Karten.

Mehr Platz fordert seinen Tribut

Das zusätzliche Volumen macht sich allerdings bei den Abmessungen bemerkbar. Die Variante ohne Ständer misst 10 × 7 × 1,4 Zentimeter und wiegt 55 Gramm. Das Modell mit integriertem Aufsteller kommt auf 10 × 7 × 1,6 Zentimeter und 82 Gramm. Der Ständer lässt sich im Hoch- und Querformat nutzen, etwa für Videos oder FaceTime-Gespräche.

Damit rückt das neue Modell konzeptionell näher an klassische Geldbörsen heran. Andere MagSafe-Wallets mit Ortungsfunktion setzen häufig auf weniger Karten. So bietet das Leather Mag Wallet von Nomad Platz für bis zu vier Karten, während die „Wo ist“-Modelle von ESR je nach Ausführung noch weniger aufnehmen.

Akku für die Ortung wird per Qi geladen

Die integrierte Ortung benötigt einen fest verbauten Akku. MOFT gibt dafür bis zu sechs Monate Bereitschaft pro Ladung an. Anschließend lässt sich das Wallet kabellos über einen Qi-Lader aufladen. Für eine vollständige Ladung nennt der Hersteller rund 1,5 Stunden. Ein eingebauter Lautsprecher hilft dabei, das Wallet in der näheren Umgebung akustisch wiederzufinden.

MOFT weist zudem darauf hin, dass Karten mit Magnetstreifen wegen der verbauten Magnete nicht im Wallet aufbewahrt werden sollten. Eine RFID-Abschirmung besitzt das Trackable Field Wallet ausdrücklich nicht.

Bei Amazon.de ist die neue Geldbörse für 64,99 Euro gelistet. Angeboten werden dort die Farben Misty Cove, Jet Black und Sunrise. Die MagSafe-Befestigung ist für aktuelle iPhone-Modelle gedacht, für ältere iPhones liegt ein Metallring zur magnetischen Befestigung bei.