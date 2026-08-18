MagSafe-Wallet mit Ortung
MOFT Field Wallet: Acht Karten und „Wo ist?“ am iPhone
Der Zubehör-Anbieter MOFT erweitert sein Angebot an magnetischen iPhone-Geldbörsen um das Trackable Field Wallet. Das neue Modell kombiniert die Befestigung per MagSafe mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk und bietet dabei deutlich mehr Stauraum als die zu Jahresbeginn vorgestellte Tracking-Wallet. Statt maximal zwei Karten sollen sich nun bis zu acht Karten unterbringen lassen.
Das Trackable Field Wallet setzt auf eine Umschlagkonstruktion aus dem von MOFT als MOVAS bezeichneten „veganen Leder“. Ein Zugband fächert die häufiger benötigten Karten auf. Daneben gibt es einen verdeckten Bereich für Bargeld, Münzen, SIM-Karten oder einen SIM-Pin. Werden solche Kleinteile mitgeführt, nennt MOFT eine Kapazität von vier bis sechs Karten.
Mehr Platz fordert seinen Tribut
Das zusätzliche Volumen macht sich allerdings bei den Abmessungen bemerkbar. Die Variante ohne Ständer misst 10 × 7 × 1,4 Zentimeter und wiegt 55 Gramm. Das Modell mit integriertem Aufsteller kommt auf 10 × 7 × 1,6 Zentimeter und 82 Gramm. Der Ständer lässt sich im Hoch- und Querformat nutzen, etwa für Videos oder FaceTime-Gespräche.
Damit rückt das neue Modell konzeptionell näher an klassische Geldbörsen heran. Andere MagSafe-Wallets mit Ortungsfunktion setzen häufig auf weniger Karten. So bietet das Leather Mag Wallet von Nomad Platz für bis zu vier Karten, während die „Wo ist“-Modelle von ESR je nach Ausführung noch weniger aufnehmen.
Akku für die Ortung wird per Qi geladen
Die integrierte Ortung benötigt einen fest verbauten Akku. MOFT gibt dafür bis zu sechs Monate Bereitschaft pro Ladung an. Anschließend lässt sich das Wallet kabellos über einen Qi-Lader aufladen. Für eine vollständige Ladung nennt der Hersteller rund 1,5 Stunden. Ein eingebauter Lautsprecher hilft dabei, das Wallet in der näheren Umgebung akustisch wiederzufinden.
MOFT weist zudem darauf hin, dass Karten mit Magnetstreifen wegen der verbauten Magnete nicht im Wallet aufbewahrt werden sollten. Eine RFID-Abschirmung besitzt das Trackable Field Wallet ausdrücklich nicht.
Bei Amazon.de ist die neue Geldbörse für 64,99 Euro gelistet. Angeboten werden dort die Farben Misty Cove, Jet Black und Sunrise. Die MagSafe-Befestigung ist für aktuelle iPhone-Modelle gedacht, für ältere iPhones liegt ein Metallring zur magnetischen Befestigung bei.
Bietet Moft dann auch noch einen Trolli oder Rucksack dazu an?
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Made my day. Hahahahah
Ja, wirklich ein Ungetüm. Mir reicht mein ESR für 2-3 Karten.
In meinem ESR passen stramm 6 Karten, trotzdem ist es mit Ortungsmöglichkeit nicht so dick am iPhone
Also wenn man die Karten nicht so cool aufklappen kann, dass die an einer langen Reihe hängen um anzugeben, ist das doch Mist.
Spaß beiseite: wer braucht in Zeiten vom Wallet noch physische Karten und dann noch so nen Klopper?
Grad Frage in die Runde zu dem MOFT habe nun seit zwei Monaten ebenfalls eines mit FindMy. Doch das piepst die ganze Zeit obwohl es eigentlich praktisch immer am iPhone klebt… etwas mühsam vor allem in stillen Situationen habe das gefühl es ist das Signal wie als hätte es keine Verbindung doch in der Wo ist App sehe ich es eigentlich immer
Meine erste Version davon hat auch immer mal wieder ohne Anlass gepiepst, dann aber leider nicht gepiepst, wenn ich es gesucht habe. Nach mehrmaligem Hin und her mit Moft habe ich ein Ersatzmodell geschickt bekommen, das funktioniert jetzt ohne Probleme.
Das ist ein bekannter Bug. Du musst das Teil zurücksetzen und neu einbinden. Hier die Anleitung: https://www.moft.com/pages/trackable-snap-on-phone-stand-wallet-tutorial
Falls du das noch nicht gemacht hast, Dodoooh, dann würde ich das auf jeden Fall probieren. Bei mir hat das nix genützt, auch nach mehrmaligen Rücksetzen und Einbinden keine Besserung. Ein paar Wochen später immer das gleiche: Das Teil gab keinen Pieps mehr von sich, wenn ich es gesucht habe, piepste aber manchmal ohne Anlass. Dann hilft nur Eintauschen.
Wenn ich da keine Karten mit Magnetstreifen in die Wallet stecken soll, was bleibt denn dann noch an Karten übrig? Oder sind bei EC-/Visakarten etc. keine Magnetstreifen mehr verbaut?
Beim Apple Wallet packe ich seit Jahren unterschiedliche Karten mit Magnetstreifen rein ohne Probleme.
Habe ich mich auch gefragt. Bei meinen beiden EC-/Kredit-Karten sind noch Magnetstreifen vorhanden. Nur Personalausweis, Führerschein und KV-Karte kommen ohne aus.
Oder man lebt einfach damit, dass der Magnetstreifen kaputt geht, denn den braucht man heute doch eigentlich gar nicht mehr – oder wann hast du zuletzt deine Karte irgendwo durchgezogen (also NICHT nur eingesteckt (Chip) oder kontaktlos ans Lesegerät gehalten (NFC), sondern wirklich durchgezogen)?!
…am Tankautomat einer freien Tankstelle.
Ich nutze bereits seit mehreren Jahren Wallets mit MagSafe und seit Erscheinen auch von ESR mit WoIst. Ein Magnetstreifen wurde noch nie beschädigt.
Ich finde das auch immer spannend… Alle regen sich wegen der erhöhten Kamera auf und dann hängt man sich so einen Backstein dran :-)
Vielleicht, um den Kamerabuckel auszugleichen.
Bei Amazon steht ausdrücklich RFID-Blockierung!?
Ich frage mich immer, warum die Leute sowas ans Gerät pappen um dort dann Bankkarte, Kreditkarte, Ausweis und was auch immer mitzutragen. Wird das iPhone verloren oder gestohlen ist alles weg…
Wird die Geldbörse verloren oder gestohlen, sind die Karten doch auch weg. Und für mich ist es einfacher, auf einen Gegenstand aufzupassen und diesen sicher zu verstauen als zwei. Deshalb habe ich schon seit Jahren meine Geldbörse durch eine solche Wallet (allerdings eine dünnere) abgelöst und komme prima damit klar.
Meine Wallet von ESR ist eher selten am iPhone, überwiegend trage ich es Solo in einer anderen Tasche als das iPhone. Bei Bedarf kann ich aber beides verbinden.
Ich frage mich wozu man „SIM-Karten oder einen SIM-Pin“ in der Wallet verstauen soll, bzw wie eine SIM-Pin physisch aussieht ;-)