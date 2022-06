HiRise 3: Neuer Drahtlos-Ladeständer von Twelve South

Der für seine Apple-Accessoires bekannte Zubehör-Anbieter Twelve South bietet den HiRise 3 für 99 US-Dollar an, verlangt für die Lieferung nach Deutschland aber mindestens $18 zusätzlich und landet so bei einem umgerechneten Preis von rund 112 Euro. Bis der HiRise 3 auch im deutschen Einzelhandel verfügbar sein wird, dürften erfahrungsgemäß mindestens zwei Monate verstreichen.

Das Netzteil selbst befindet sich allerdings nicht im Lieferumfang des Schreibtisch-Ständers, der das iPhone in lesefreundlichem Winkel hochkant „schweben“ lässt. Erhältlich ist der HiRise 3 sowohl in einer schwarzen als auch in einer Weißen Ausführung.

