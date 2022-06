Soundcore Sport X10: Wasserdichte Sportkopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Für einen guten Halt am Ohr sollen drehbare Ohrbügel sorgen, die sich um 210 Grad verstellen lassen und so auch bei anstrengenden körperlichen Belastungen sicher sitzen sollen.

Energie, mit denen auch die sechs integrierten Mikrofone des Soundcore Sport X10 versorgt werden. Diese ermöglichen nicht nur das Telefonieren, sondern werden für die integrierte Geräuschunterdrückung benötigt, die Störgeräusche reduziert, sich per Tastendruck aber jederzeit auch in einen durchlässigen Transparenz-Modus versetzen lässt.

Die neuen Workout-Ohrhörer sind in den drei eher konservativen Farbvarianten Schwarz, Rot und Weiß verfügbar und werden zur Markteinführung für 99 Euro angeboten. Im Dauereinsatz sollen es die Soundcore Sport X10 auf eine ununterbrochene Musikwiedergabe von bis zu acht Stunden bringen. Berechnet man auch die zusätzlichen Reserven der Ladehülle mit ein, können die Ohrhörer insgesamt 32 Stunden genutzt werden, ehe diese wieder geladen werden müssen. 10 Minuten am Netzteil sollen dann genug Energie für zwei Stunden Beschallung liefern.

