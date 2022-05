Neu von Satechi: 3-in-1 Wireless Charging Stand erhältlich

Satechis neuer 3-in-1 Wireless Charging Stand ist in der Lage iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig mit Strom zu versorgen und bietet über den mit der MagSafe-Rückseite des iPhones kompatiblen Magnet-Ständer eine Ladeleistung von 7,5 Watt für iPhone 12 und iPhon 13 an. AirPods oder AirPods Pro werden im dafür vorgesehenen Bereich mit bis zu 5 Watt Ladeleistung versorgt. Der verbaute Apple-Watch-Ladeadapter bringt es auf eine Ladeleistung von bis zu 2,5 Watt.

So verlangt der Anbieter für seinen neuen 3-in-1 Wireless Charging Stand satte 119,99 Euro und verdoppelt damit den Preis den konkurrierende Angebote wie das Anker 533 aufrufen fast. Dazu muss man anmerken, dass der 3-in-1-Ladestation von Anker sogar noch ein USB-C-Netzteil beiliegt, Satechi seiner Nachttisch-Station allerdings nur ein Kabel mit in die Verpackung gelegt hat und ein passendes USB-C-Netzteil lediglich als „separat erhältlich“ in der Beschreibung der neuen Ladebasis anführt.

Der Zubehöranbieter Satechi hat seinen neuen 3-in-1 Wireless Charging Stand nun auch in den deutschen Markt eingeführt und bietet diesen sowohl beim Online-Händler amazon.de als auch über den Fachhändler Cyberport an . Seinem Ruf, qualitativ hochwertige dafür aber auch hochpreisige Hardware anzubieten, wird Satechi dabei einmal mehr gerecht.

