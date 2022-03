XLayer MagFix Pro 3 in 1: Multi-Ladestation für Schreib- und Nachttisch

Wenn euch die XLayer MagFix Pro 3 in 1 Powerstation bekannt vorkommt, dann aus gutem Grund. Die Dreifach-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods hat sich mit Blick auf ihr Design zweifellos die Belkin Boost Charge Pro zum Vorbild genommen, kostet mit 49,95 Euro allerdings nur ein Drittel.

Soviel gleich vorweg: Qualitativ kann sich die günstige Variante von Xlayer nicht mit dem Belkin-Original messen. Hier bekommt man für 149 Euro erstklassige und robuste Verarbeitung in Verbindung inklusive Schnellladefunktion auf den Tisch. Wenn man den direkten Vergleich allerdings nicht hat, präsentiert sich die 3-in-1-Station von Xlayer als ansprechende Alternative zu den meist zwar günstigeren, optisch aber oft furchtbaren No-Name-Varianten.

Der große Magnetpuck der Multi-Ladestation hält ein mit MagSafe kompatibles iPhone auch mit Hülle sicher und versorgt es mit bis zu 15 Watt Ladeleistung. Dabei lässt sich das iPhone wahlweise im Hoch- oder Querformat platzieren. Der Winkel ist zwar nicht verstellbar, passt aber vor allem aber auf dem Schreibtisch ganz gut, weil das iPhone so nicht nur mit angenehmem Blickwinkel präsentiert wird, sondern sich auch ohne Verrenkungen über Facetime entsperren lässt.

Die Apple Watch findet auf einem passenden Magnetpuck auf der rechten Seite des Ständers ihren Platz. Dieser liefert allerdings nur 2 Watt und es dauert mit gut zwei Stunden vergleichsweise lange, bis die Uhr wieder voll ist. Also nutzt ihr diese Option besser über Nacht, oder wenn ihr die Uhr während der Arbeit am Schreibtisch nicht am Arm tragen wollt. Zu guter Letzt findet sich im Sockel der Station noch ein Ladeplatz für die AirPods beziehungsweise deren Qi-kompatible Ladehülle.

Die Multi-Ladesäule wird über USB-C mit Strom versorgt. Ein passender Netzadapter mit 20 Watt Leistung sowie das zugehörige Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Xlayer bietet seine MagFix Pro 3 in 1 Powerstation in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von 49,95 Euro an. Das ist mit Blick auf Optik und Leistung okay, einzig den Fuß hätten wir uns noch einen Tick schwerer gewünscht (man muss beim Abnehmen des iPhone mit einer Hand festhalten), zudem wackelt unser Muster leicht.

