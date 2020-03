„HERE WeGo“ Navi-App jetzt mit CarPlay: So siehts aus

Das ehemalige Nokia-Angebot HERE, das unter den Namen HERE WeGo inzwischen von den Autobauern BMW, Audi und Daimler betreut wird, ist weder so bekannt wie TomTom, noch so populär wie Google Maps, gilt dafür aber als treibende Innovationskraft auf dem Navi-Markt.

Nach Fahrrad-Updates, einer neuen Umgebungsansicht und mehreren kleinen Aktualisierungen, hat die App heute nun auch eine CarPlay-Erweiterung eingeführt, die die Kartenausgabe an kompatible Autoradios weiterreicht.

Im Beschreibungstext der jetzt verfügbaren Aktualisierung auf Version 2.0.53 heißt es: