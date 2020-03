Osram Lightify wird eingestellt: Server aus, App weitgehend nutzlos

Bis zum Stichtag werden zwar noch 540 Tage verstreichen, das Schicksal der LIGHTIFY Plattform ist jedoch besiegelt: Wie OSRAM heute mitteilt, hat man sich dazu entschlossen, den Betrieb der LIGHTIFY Plattform und den zugehörigen Cloud-Serverbetrieb zum 31. August 2021 einzustellen.

Am 1. September 2021, also in knapp eineinhalb Jahren, wird dazu der Serverbetrieb und Support für LIGHTIFY gänzlich eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt werden keine Updates mehr erscheinen, auch die cloudbasierte Verbindung zu den Sprachassistenten von Amazon und Google wird nicht mehr möglich sein.

Gleiches gilt auch für die Apps, für die die Kompatibilität zu möglichen neuen Versionen der Betriebssysteme iOS und Android kann nach Angaben des Herstellers „nicht mehr gewährleistet werden“ kann.

Da das LIGHTIFY System cloudbasiert ist, werden mit dem Abschalten der Cloud leider auch ein Großteil der Funktionen verloren gehen und eine Kontrolle via App und Sprachassistent nicht mehr möglich sein. […] Um Ihre smarten Lampen, Leuchten und Plugs auch weiterhin per App steuern zu können, müssen Sie ihr System auf Werkseinstellungen zurücksetzen und danach einfach in ein anderes ZigBee® kompatibles System einbinden.

Osram rechtfertigt die Entscheidung mit dem Verweis auf die schnellere Hardware konkurrierender Mitbewerbern und erklärt:

Das LIGHTIFY System ist mittlerweile technisch veraltet. So ist die Performance (u.a. Reaktionsgeschwindigkeiten und das Ansteuern der einzelnen Geräte) bei dem in die Jahre gekommenen Gateway deutlich schlechter als bei Alternativen im Markt. […] Es wären also umfangreiche Investitionen erforderlich, die OSRAM nach dem Rückzug aus dem Endkonsumenten-Geschäft für Allgemeinbeleuchtung im Jahre 2016 nicht mehr tragen kann.

Online hat Osram jetzt eine Übersicht der häufigsten Fragen zum Thema sowie eine Todesliste veröffentlicht, die all jene Funktionen markiert, die sich ab September 2021 nicht mehr über die LIGHTIFY App nutzen lassen.