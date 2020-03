Trotz Kritik: Spotify-Umbau geht weiter

Nachdem der Musik-Streaming-Dienst Spotify seine iOS-Anwendung für iPad und iPhone erst im Herbst 2018 gründlich überarbeitete, haben sich die Skandinavier im letzten Sommer mit dem Aufbau der Musik-Bibliothek auseinandergesetzt.

Damals neu: Spotify platzierte den Podcast-Bereich gleichberechtigt, direkt neben der Musik-Übersicht und arrangierte die Anordnung der Library neu. Ein Eingriff, der viele der eigentlich zufriedenen Bestandskunden damals auf die Barrikaden trieb.

Diesen fehlten in der über Jahre hinweg verschlankten Spotify-App nicht nur lieb gewonnene Funktionen, Spotify schien zudem den Fokus auf Musik zu verlieren.

Daraufhin folgte vor wenigen Tagen die Einführung des neuen Play-Buttons und nun die überraschende Neuanordnung des Home-Bildschirms. Dieser wurde aktuell mit neuen Bereichen versehen, die den Zugriff auf bekannte Inhalte und Spotify-Empfehlungen einfacher und damit auch schneller machen sollen.

Je nach Tageszeit grüßt Spotify zudem mit einem „Good morning“, einem „Good afternoon“ und einem „Good evening“, die von wechselnden Inhalten begleitet werden.

Wenn Audio-Liebhaber ab heute ihre Spotify-Handys oder Tablet-Apps öffnen, werden sie mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche begrüßt, die es ihnen ermöglicht, schnell wieder in vertraute Inhalte zu springen. […] Unter diesen sechs Empfehlungen finden Sie Ihre Top-Podcasts, „made for you“-Playlisten, Empfehlungen für neue Entdeckungen auf Grundlage des Hörverlaufs und vieles mehr. Alles in allem erledigt das neue Spotify Home die harte Arbeit für Sie und macht es Ihnen leichter denn je, etwas zum Anhören zu finden – sei es ein langjähriger Favorit oder eine brandneue Entdeckung.