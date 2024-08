Hass melden: BanHate-App in Version 3 erschienen

Die Verbreitung von Hasspostings in Kommentarspalten und sozialen Medien hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Anonymität im Netz macht es Nutzern leichter, Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber bestimmten Individuen und Gruppen auszudrücken. Um davon genervten Nutzern eine Möglichkeit zu bieten, bei Sichtungen entsprechender Inhalte aktiv zu werden, hat die Antidiskriminierungsstelle Steiermark schon vor sieben Jahren die App „BanHate“ entwickelt.

Meldungen werden überprüft und geahndet

Der kostenlose Download ermöglicht es euch, Hasspostings zu melden. Die gemeldeten Vorfälle werden dann von der Antidiskriminierungsstelle überprüft und gegebenenfalls an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Ihr könnt den aktuellen Status eurer Meldungen innerhalb der App verfolgen und bei Bedarf zusätzliche Informationen übermitteln.

Ein vergleichbares Angebot gab es ab 2019 mit der iPhone-Applikation “Hassmelden” auch in Deutschland – nach einer massiven Zunahme der Meldungen musste das ehrenamtlich betriebene Angebot im Frühjahr 2022 jedoch den Dienst einstellen. Seitdem wurden in der Politik mehr Forderungen nach einem bundeseinheitlichen Portal laut, dieses lässt bislang jedoch noch auf sich warten.

Solange noch keine neue Anlaufstelle verfügbar ist, bietet sich BanHate hier als Alternative an. Die App verfolgt das Ziel, Hasspostings nicht nur zu melden und von sozialen Plattformen zu entfernen, sondern auch strafrechtlich verfolgen zu lassen.

Ein weiteres Anliegen der Initiative ist es, die Erfassung von Hate Crimes zu verbessern. Während in vielen Ländern solche Straftaten statistisch erfasst werden und so ein besseres Verständnis für deren Verbreitung und Auswirkungen entwickelt werden konnte, fehlen in Österreich bislang entsprechende Zahlen.

In Version 3 verfügbar

Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark sammelt alle Meldungen in einem zentralen System, der Melde- und Statusverlauf wird farblich visualisiert und in Echtzeit aktualisiert. So könnt ihr jederzeit den Fortschritt eurer Meldungen einsehen und bei Bedarf Rückfragen beantworten oder fehlende Informationen ergänzen. „BanHate“ ist kostenlos verfügbar und steht seit wenigen Stunden in Version 3 zur Verfügung.​