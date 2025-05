Gute Apps, frisch aktualisiert: Univershuffle, Twodos, HomeWatch und Co.

Mehrere iPhone-Applikationen, die wir in der Vergangenheit bereits ausführlich vorgestellt haben, sind kürzlich in überarbeiteten Versionen erschienen. Die Updates bringen funktionale Erweiterungen, optimieren Nutzeroberflächen und sorgen für mehr Flexibilität im Alltag.

Mit dabei sind der Musikentdecker Univershuffle, die Smart-Home-Übersicht HomeWatch, die Hörspielzentrale für Apple Music, die Kennzeichen-Datenbank KFZ Kennzeichen Wiki sowie die minimalistische Aufgabenliste Twodos. Wir fassen kurz zusammen, was sich jeweils geändert hat.

Univershuffle: Neue Filter und CarPlay

Die auf Zufall basierende Musikentdeckungs-App Univershuffle erweitert ihren Funktionsumfang deutlich. Mit dem Update auf Version 1.1.1 ist die App nun auch über Apple CarPlay nutzbar. Neu hinzugekommen sind Filteroptionen, mit denen sich Titel bestimmter Jahrzehnte oder Länder ausblenden lassen. Außerdem unterstützt die App nun last.fm zum automatischen Scrobbeln von gehörten Songs. Optisch kann zwischen zwei App-Icons gewählt werden.

HomeWatch mit Feed und Kalender

HomeWatch bietet eine zentrale Übersicht über HomeKit-Geräte und wurde zuletzt um zahlreiche neue Funktionen erweitert. Nutzer können nun eigene RSS-, Atom- oder JSON-Feeds einbinden, die sich geräteübergreifend synchronisieren lassen. Die App unterstützt jetzt auch Sprachen wie Deutsch und Niederländisch. Neu ist zudem ein helles Standard-Theme im Tagesbetrieb.

Hörspielzentrale: Navigation und CarPlay

Die Hörspielzentrale für Apple Music bringt mit Version 1.5 eine verbesserte Benutzerführung und erweitert die Kompatibilität. So lässt sich die App nun auch im Auto über CarPlay bedienen. Zudem erlaubt „Smartskip“ das gezielte Überspringen von Intros und Outros. Neuerscheinungen werden deutlicher gekennzeichnet, und Hörspiele können ohne vorheriges Hinzufügen zur Mediathek abgespielt werden.

KFZ Kennzeichen Wiki: Länder und iPad

Die App zur Kennzeichenerkennung ergänzt mit dem jüngsten Update Kennzeichen aus Frankreich und Polen. Darüber hinaus wurde die Anwendung für das iPad optimiert. Favoriten und erkannte Kennzeichen lassen sich jetzt per iCloud synchronisieren. Kartenansichten zeigen Regionsgrenzen an, und neue Funktionen erleichtern die Zuordnung von Gemeinden. Widgets wurden funktional erweitert und zeigen nun Statusanzeigen an.

Twodos: Neues Widget-Layout

Die minimalistische Aufgabenliste Twodos verzichtet künftig auf die Wischgeste zum Abhaken. Stattdessen werden Aufgaben nun per Antippen eines Kontrollkästchens als erledigt markiert. Das Widget-Design wurde überarbeitet und zeigt jetzt mehr Einträge an. Im mittleren Widget lassen sich die Listen „Sooner“ und „Later“ parallel anzeigen, was für einen besseren Überblick sorgt.