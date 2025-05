Audio-Nachrichten blockiert: iMessage-Bug durch Markennamen

Ein kurioser Fehler in der Nachrichten-App von iOS sorgt seit einigen Wochen für Ausfälle beim Versand bestimmter Audio-Nachrichten. Konkret betrifft es Audio-Mitteilungen, in deren Transkription der Markenname „Dave & Buster’s“ auftaucht – eine US-amerikanische Gastrokette mit Spielhallen-Charme. Sobald dieser Name Bestandteil der automatischen Spracherkennung ist, kommt die Nachricht beim Empfänger nicht an.



Nutzer, die versuchen, eine entsprechende Audio-Nachricht zu verschicken, generieren beim Empfänger zunächst die üblichen „tanzenden Punkte“. Nach einigen Sekunden verschwinden diese jedoch, ohne dass die Nachricht tatsächlich übertragen wurde. Betroffen sind offenbar alle Geräte, die mit iOS 18.5 laufen. Der Fehler, der inzwischen auch von dem SearchEngine-Podcast aufgegriffen wurde, lässt sich reproduzieren.

Ursache liegt in HTML-Fehlinterpretation

Eine tiefergehende Untersuchung zeigt, dass der Fehler auf eine technische Besonderheit bei der Verarbeitung der Nachricht zurückzuführen ist. Apple nutzt für eingehende Inhalte einen isolierten Parsing-Dienst namens BlastDoor. Dieser prüft unter anderem auch Transkriptionen von Audio-Mitteilungen, die im HTML-Format verarbeitet werden.

Im konkreten Fall wird die Transkription des Markennamens nicht korrekt in HTML umgesetzt. Das enthaltene kaufmännische Und-Zeichen („&“) müsste als HTML-Entity geschrieben werden („&“), was hier nicht geschieht. Dadurch kommt es zu einem Parse-Fehler. Die Sicherheitsarchitektur von BlastDoor bricht daraufhin die Verarbeitung ab, um potenzielle Risiken durch manipulierte Inhalte zu vermeiden.

Fehlverhalten als Sicherheitsmaßnahme

Technisch betrachtet erfüllt der Fehler sogar eine Schutzfunktion. Denn durch die strikte Abweisung fehlerhaft strukturierter Inhalte soll verhindert werden, dass Schwachstellen durch ungenaue Formate ausgenutzt werden. Dass die Nachricht nicht ankommt, ist also weniger ein Zeichen eines Sicherheitslecks als vielmehr ein Beleg dafür, dass das System wie vorgesehen reagiert.

Apple selbst hat sich zu dem Bug bislang nicht geäußert. Bis zur Lösung kann es helfen, auf das Audio-Feature zu verzichten – zumindest, wenn entsprechende Wortkombinationen wie etwa auch die Eismarke „Ben & Jerry’s“ genannt werden.