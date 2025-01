Kennzeichen Wiki: Jetzt für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Mit dem sogenannten Kennzeichen Wiki können Nutzer Kennzeichen auf Reisen nachschlagen und sich so die Zeit im Beifahrersitz vertreiben. Die App selbst haben wir euch bereits vor einer Woche ans Herz gelegt – jetzt deckt die Freeware den gesamten deutschsprachigen Raum ab.

Mit ihrem heutigen Update auf Version 1.1 erweitert das „Kennzeichen Wiki“ nämlich seinen Funktionsumfang um die Möglichkeit, Kfz-Kennzeichen aus Österreich und der Schweiz zu identifizieren. Das Update steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Entwickelt wurde die App von Yannick Lung, der sich vor allem auf eine elegante, intuitive und datenschutzfreundliche Gestaltung konzentriert hat.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Neben der Unterstützung für österreichische und schweizerische Kennzeichen bietet das Update mehrere Neuerungen. So führt die App eine Schüttelfunktion ein, mit der zufällige Kennzeichen angezeigt werden können. In den Einstellungen lassen sich zudem zwei neue App-Icons aktivieren, die auf die neuen Länder abgestimmt sind.

Darüber hinaus ermöglicht eine neue Filteroption die gezielte Anpassung von Widgets. Diese können durch langes Tippen konfiguriert werden, um beispielsweise nur bestimmte Arten von Kennzeichen anzuzeigen. Die Performance der Karten- und Listenansichten wurde laut Entwickler ebenfalls optimiert, was die App flüssiger und reaktionsschneller machen soll. Zusätzlich werden die Kennzeichen nun in einer Schriftart dargestellt, die den echten Nummernschildern entspricht.

Für Reisende und Interessierte

Die App richtet sich an eine breite Zielgruppe. Reisende, die die Herkunft von Kennzeichen in den Alpenländern nachvollziehen möchten, können von den neuen Funktionen profitieren. Ebenso dürften Autofans und Kennzeichen-Sammler angesprochen werden. Besonders hervorzuheben ist die Integration von Siri. Per Sprachbefehl lassen sich Kennzeichen identifizieren, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

Nach Angaben des Entwicklers verzichtet dieser bewusst auf Werbung und Nutzer-Tracking, zudem ist die App auch offline vollständig nutzbar.