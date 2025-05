Apple verteilt iOS 18.5: Neue iPhone-Funktionen ab sofort verfügbar

Apple nutzt den Montagabend zur Verteilung des iOS-Updates auf iOS 18.5. Die Aktualisierung steht ab sofort zum Download über die Systemeinstellungen des iPhones bereit und bringt unter anderem erweiterte Bildschirmzeit-Optionen, neue Bezahlmöglichkeiten sowie eine breitere Unterstützung für satellitengestützte Dienste.

Bildschirmzeit-Benachrichtigungen

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Bildschirmzeit-Funktion: Eltern erhalten künftig eine Nachricht, wenn das Bildschirmzeit-Kennwort auf dem Gerät ihres Kindes eingegeben wird. Apple will damit die elterliche Kontrolle weiter stärken.

Auch beim digitalen Einkauf gibt es Änderungen. Wer die Apple-TV-App auf einem Smart-TV oder einer Streamingbox nutzt, kann Inhalte nun direkt mit dem iPhone bezahlen. Die neue Option „Mit dem iPhone kaufen“ erweitert die Apple-Bezahlfunktionen außerhalb der eigenen Gerätefamilie.

Satellitenfunktionen erstmals für iPhone 13

Mit iOS 18.5 erweitert Apple die satellitengestützten Not- und Standortdienste auf die iPhone-13-Reihe. Diese waren bislang den iPhone-14-Modellen vorbehalten. Voraussetzung ist ein unterstützter Mobilfunkvertrag, da die Dienste über externe Satellitennetzwerke wie Starlink bereitgestellt werden. In Regionen ohne Mobilfunkempfang können damit Basisdienste wie Notrufe oder Standortfreigaben genutzt werden. Bei aktiver Verbindung erscheint ein „SAT“-Symbol in der Statusleiste.

Die Aktivierung erfolgt über die Einstellungen im Bereich „Mobilfunk“. Apple weist darauf hin, dass Zusatzkosten durch den Mobilfunkanbieter entstehen können.

Pride-Edition mit neuen Designs

Als Teil der diesjährigen Pride-Kollektion bringt das Update ein neues Hintergrundbild für das iPhone. Ergänzend dazu startet in Kürze der Verkauf eines neuen Pride-Armbands für die Apple Watch. Die Einführung ist für den 16. Mai in den Apple Stores und im Online-Shop geplant.