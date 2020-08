Gute App-Updates: Codye, HealthFit, FiLMiC DoubleTake

Codye für schönen Quelltext

Codye richtet sich an die hier mitlesen Entwickler, die Auszüge ihrer Programmierarbeitengerne auch in sozialen Netzwerken teilen. Der kostenlos ladbare Download kümmert sich darum, dass die kleinen Codeschnipsel, mit denen man Lösungen präsentieren oder vielleicht auch um Hilfe bitten möchte, anschaulich aussehen und sich leicht lesen lassen.



Als Universal-App mit Mac- und iPad-App im Schlepptau ist die iPhone-Version zwar etwas gequetscht, kümmert sich aber hervorragend um Syntax-Hervorhebung, Layout und Arrangement.

Codye bietet über 100 Designs an und gestattet den Export eurer Codeschnipsel als Grafik-Dateien in PNG- und JPEG-Format sowie als HTML-Datei und als formatierten Text im RTF-Format. Der erweiterte Export und alle der insgesamt 102 Designs stehen allerdings nur Anwendern zur Verfügung, die 7,99 Euro in die Pro-Version investiert haben. Doch auch ganz ohne Zahlung spuckt Codye schöne Ergebnisse aus.

HealthFit für eure Workouts

Der Lauf-Anwendung HealthFit widmen wir uns immer mal wieder. Zuletzt haben wir euch die App mit dem Start von Version 6.0 ausführlicher vorgestellt und ans Herz gelegt. Das jetzt erhältliche Update auf Version 6.6 unterstreicht, dass die vom Entwickler verlangen 4,49 Euro gut investiert sind.

Neu in dem jetzt verfügbaren Update sind:

Neue Diagramme für Gesundheitsdaten: aktive Energie, Ruheenergie, Ruheherzfrequenz, Anzahl der Schritte, HFV, Sauerstoffsättigung, Gewicht und Körperfett

Neuer Abschnitt der GPS-Präzision in der Detailansicht des Trainings

Integration mit einer neuen Fitnessplattform, Tredict, eine professionelle Plattform für Ausdauersportler und Trainer.

Gestartet ist die HealthFit-Applikation als kleiner Helfer, mit dem sich Workouts aus der Health-App Apples exportieren und so auf anderen Plattformen verteilen ließen.

Inzwischen kann HealthFit jedoch auch als eigenständige Workout-Anwendung eingesetzt werden, die die von der Health-App gesamten Trainingsstatistiken deutlich übersichtlicher aufbereitet als Apple selbst.

FiLMiCs DoubleTake für alle Kameras gleichzeitig

FiLMiCs DoubleTake startete Ende Januar als iPhone-Anwendung mit einem netten Alleinstellungsmerkmal: DoubleTake ermöglicht den Zugriff auf alle iPhone-Kameras gleichzeitig, neben der parallelen Aufzeichnung mittels Front- und Rückkamera beinhaltet dies auch die Möglichkeit, gleichzeitig mit verschiedenen Brennweiten aufzuzeichnen.

Version 2.0 bringt dieses Feature nun auch auf das iPad. Hier ist die Multicam-Unterstützung jedoch nur für das iPad Pro der Serien 2018 und 2020 verfügbar.