App-Tarif fraenk: Telekom bietet kostenlosen Monat an

Zwar ist das Mobilfunkangebot fraenk noch keine vier Monate alt, inzwischen konkurriert der App-Tarif der Telekom jedoch schon mit mehreren Mitbewerbern – freenet Flex, freenet Funk und Sipgate Satellite.

Entsprechend werden die Marketing-Werkzeuge nun auf Schärfe geschliffen. So bietet die hinter fraenk stehende Telekom-Tochter Congstar jetzt eine vorübergehende Gratis-Aktion an, bei der neue Anwender den erster Monat Mobilfunk mit der fraenk-App geschenkt bekommen.

Da der App-Tarif grundsätzlich monatlich kündbar ist und auch ansonsten ohne Bereitstellungspreise oder versteckte Kosten arbeitet, bietet die Werbeaktion effektiv einen kostenlosen Monat an.

Zu den Eckdaten: fraenk kostet derzeit 9,75 Euro im Monat und bietet Anwendern dafür 4 Gigabyte Datenvolumen (mit LTE 25, also mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 Mbit/s) im D-Netz an. Dazu gibt es eine Telefonie- und SMS-Flat in alle Netze. Sollten die 4GB nicht ausreichen, können Anwender Datenvolumen nachbuchen. Dies ist zehn mal pro Monat möglich. Hier kosten 2GB zusätzlich 4,88 Euro.

Keine Anrufe ins Ausland

Gezahlt wird der App-Vertrag über ein PayPal – wer keinen PayPal-Account hat, kann den App-Tarif nicht abschließen.

Die Gratis-Aktion soll bis einschließlich 31. August angeboten werden. Der Tarif positioniert sich als Alternative zur Prepaid-Karte und verzichtet auf konventionelle Support-Kanäle. Vom bestellen der SIM-Kart über die Prüfung des Datenverbrauches bis zum Hilfe-Chat werden alle Informationen um den Handyvertrag ausschließlich in der fraenk-App angeboten.

Zur vollen „Kostenkontrolle“, so der Anbieter, sind keine Anrufe zu Sonderrufnummern zugelassen. Anrufe und SMS (!) ins Ausland sind ebenfalls nicht möglich. Das Daten-Roaming im EU-Ausland wird, wie auch WiFi-Calling, allerdings unterstützt.

Seit dem 27. Mai unterstützt fraenk die Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter – ifun.de berichtet.