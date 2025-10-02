Neue Anordnung mit nationalem Fokus
Großbritannien fordert erneut Zugriff auf iCloud-Daten
Die britische Regierung hat zu Beginn des Monats eine neue Anweisung an Apple erlassen, die einen Zugriff auf verschlüsselte iCloud-Daten britischer Nutzer ermöglichen soll. Anders als bei einem früheren Versuch im Januar, der weltweite Datenzugriffe vorsah, konzentriert sich die aktuelle Anordnung ausschließlich auf Nutzer im Vereinigten Königreich.
Damals hatte Apple die Forderung abgelehnt und daraufhin im Februar seine Funktion „Erweiterter Datenschutz für iCloud“ im britischen Markt eingestellt. ifun.de berichtete:
- Britische Regierung fordert: iCloud-Hintertür für Behörden
Die jetzt ausgestellte Anweisung stützt sich nach Angaben der Financial Times auf das britische Gesetz zur Überwachung digitaler Kommunikation, den sogenannten Investigatory Powers Act. Dieses verpflichtet Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen dazu, technische Möglichkeiten zur Einsichtnahme bereitzustellen. Öffentliche Stellungnahmen von Apple oder dem Innenministerium liegen nicht vor. Gesetzlich ist es beiden Parteien untersagt, sich zu Inhalten solcher Anordnungen zu äußern.
Bedenken wegen möglicher Schwachstellen
Datenschutzorganisationen sehen die Maßnahme weiterhin kritisch. Sie befürchten, dass ein gezielter Zugriff auf verschlüsselte Daten auch außerhalb des Vereinigten Königreichs Konsequenzen haben könnte. Technische Eingriffe in die Verschlüsselung könnten zu Sicherheitslücken führen, die auch Nutzern in anderen Ländern zum Nachteil gereichen.
Auf Apples iCloud-Servern werden neben Nachrichtenverläufen und Passwörtern auch Gesundheits- und Standortdaten gespeichert.
Apple hatte sich bereits im Zuge der ersten Anordnung juristisch gegen die Forderung gewehrt und Beschwerde beim zuständigen britischen Tribunal eingelegt. Unterstützt wurde das Verfahren von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Es war ursprünglich für Anfang 2026 vorgesehen. Die neue Maßnahme dürfte den Zeitplan verändern oder das Verfahren neu aufrollen.
Politischer Druck aus den USA abgeklungen
Der erste Zugriffsbeschluss hatte nicht nur rechtliche, sondern auch außenpolitische Folgen. Teile der damaligen US-Regierung kritisierten das britische Vorgehen offen. Vertreter wie JD Vance und Tulsi Gabbard sahen in der Forderung eine Gefährdung auch amerikanischer Nutzerdaten. Bei einem Besuch von Donald Trump im vergangenen Monat wurde das Thema erneut angesprochen. Dennoch betonen Quellen aus dem britischen Regierungsumfeld, dass derzeit keine Einflussnahme aus den USA erfolge.
Apple sollte da so konsequent sein, wie Signal es angekündigt hat.
Mich wundert, dass kein größerer Aufschrei aus der Bevölkerung kommt.
Nicht nur wegen der iCloud-Daten, sondern auch wegen der geheimen Gesetze, über die Beteiligte nicht sprechen dürfen. Die Politik vertritt das Volk. Wie soll das Volk entscheiden, wenn es keine Einsicht hat, was da eigentlich getrieben wird?!
Muss denn erst ein großes Datenleck auftauchen? Schlagzeile 2026: Russland klaut iCloud-Daten von Millionen Briten?
Wird denn darüber in GB berichtet oder lässt man Themen einfach weg, wie bei uns?!
Hoffe das die Eu Alternativen zur iCloud ermöglicht dann setzte ich selber was auf. Ohne das da jemand mitlesen kann in Zukunft.
Großbritannien hat mit Datenschutz nichts am Hut. Sonst wären nicht wie selbstverständlich an jeder Ecke Überwachungskameras. Ich glaube die Briten sind einfach abgestumpft.
Das ist alles Wahnsinn. Die Bundesregierung sollte dafür sorgen, dass Big Tech die Nutzerdaten nur in Deutschland lagern / speichern darf. Mir ist bewusst, dass das kein 100%er Schutz ist, denn letztlich haben die ja, und das müssen sie auch aus administrativen Gründen, Zugriff drauf und was weiss man schon was Firmen im Ausland machen, wenn sie von ihrer Regierung aufgefordert werden Dinge zu tun, egal wo der Server steht. Wir haben halt keine deutschen Player im Spiel. Trotzdem wäre das mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Was für eine Rattenregierung
Genau wie deutsche.
Genau wie die russische, die USA, israelische und türkische. Alle Regierungen drehen zur Zeit am Rad
Alle… naja…es gibt wohl auch noch ein paar vernünftige Regierungen. Kanada zum Beispiel. Die zeigt dem hirntoten Orangenmann gehörig wo der Frosch die Locken hat, indem sie ihre Handelspartnerschaften ausbauen und die USA entbehrlich machen
Gibt eine Petition zu dem Thema https://chng.it/wWSXQL6gtq
Statt diese Regierungswichs.. in Grund und Boden z klagen, nehmen sie lieber Funktionen weg. Wie lange noch wird Apple mit dem iPhone Politik machen lassen?
Ich finde die – obwohl schon mehrfach nicht verabschiedete und trotzdem weiterhin vorangetriebene – Chatkontrolle in der EU bereits unter aller Sau, aber was da jetzt passiert ist ja nochmal ein anderes Kaliber.
Es muss ja ganz bestimmt alles mit rechten Dingen zugehen, wenn keiner über irgendwas reden darf.
*Kopfschüttel*
Alles wegen islamischem Terror und denk erstmal an unsere Kinder!!1!elf /s
Tja, die USA bekommen es ja auch.
Und da wünsch ich mir ein privat-iCloud-Plugin für mein NAS, welches dann anstelle der Apple-iCloud benutzt werden kann und alle (!) Daten, die ich in die iCloud sonst speichere landen vollständig (!) auf meinem eigenen NAS, verschlüsselt und in meinen eigenen Händen zur vollen Verantwortung inkl. Backups., Fotos, Files, Passwörter und Wallet, … Dienste wie SIRI und Proxy-Leistungen können gerne da bleiben, wo sie sind. Aber die,Datenbanken meiner Daten sollten auf meinem NAS landen.
I have a dream …
Das wäre technisch eine Lösung. Aber rechtlich könnte es Dir da ja genauso passieren, dass eine Regierung per Gesetz verbietet, Daten vollständig verschlüsselt und ohne Hintertür zu speichern. Dann hast Du zwar technisch eine einwandfreie Lösung (so wie jetzt auch die iCloud, wenn man E2E aktiviert), aber rechtlich dürftest Du es dann genau wie Apple nicht betreiben.
1984