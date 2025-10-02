Govee TV-Backlight 3 Pro: Mit App, Matter und Dreifachkamera

Mit der Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro bringt der Hersteller ein neues Modell für Fernseher mit 55 bis 65 Zoll auf den Markt, das auf eine Kombination aus HDR-Kameratechnik, intelligenter Steuerung und verbesserter Lichtqualität setzt. Das neue Set ist in zwei Größen erhältlich.

Größte Neuerung ist die neu entwickelte Dreifachkamera, die über drei weitwinklige Linsen mit jeweils 86 Grad verfügt. Diese erfassen die Farben des TV-Bildschirms in Echtzeit und ermöglichen eine Aufteilung in mehrere Zonen, um Übergänge an den Bildschirmrändern weicher darzustellen. Der eingesetzte HDR-Sensor soll zusätzlich für hellere Lichtanteile und sattere Schwarzwerte sorgen.

Govee kombiniert die Kameratechnik mit einem LED-Streifen, der mit 75 Leuchtdioden pro Meter eine vergleichsweise hohe Pixeldichte bietet. Die Streifen verwenden sogenannte 5-in-1 RGBWWIC-Perlen, die neben klassischen RGB-Farben auch kaltes und warmes Weiß mischen können.

Ein 16-Bit-Farbchip und der sogenannte „LuminBlend“-Algorithmus steuern die Farbverläufe, die sich flüssig an wechselnde Bildinhalte anpassen sollen. Eine automatische Erkennung von schwarzen Bildrändern bei Filmen erlaubt es, die Farberkennung auf das aktive Bildzentrum zu beschränken.

Matter und KI-gestützte Lichtmodi

Neben der farblichen Anpassung an Bildinhalte ermöglicht die Govee-Hintergrundbeleuchtung auch die manuelle Auswahl vordefinierter Lichtstimmungen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Govee-App, per Sprache mit Alexa oder Google Assistant oder via Matter-Integration direkt im Heimnetzwerk.

Über die Funktion DreamView Sync lässt sich das System mit bis zu zehn weiteren Govee-Leuchten koppeln, sodass sich eine abgestimmte Lichtszene im gesamten Raum erzeugen lässt.

Die Länge des LED-Streifens beträgt 3,6 Meter, die kompakte Kameraeinheit wird rückseitig am Fernseher angebracht und benötigt keinen freien USB-Port. Das Set ist ab sofort bei Amazon verfügbar und kostet knapp 200 Euro.