HDR-Dreifachkamera für präzisere Farberfassung
Govee TV-Backlight 3 Pro: Mit App, Matter und Dreifachkamera
Mit der Govee TV-Hintergrundbeleuchtung 3 Pro bringt der Hersteller ein neues Modell für Fernseher mit 55 bis 65 Zoll auf den Markt, das auf eine Kombination aus HDR-Kameratechnik, intelligenter Steuerung und verbesserter Lichtqualität setzt. Das neue Set ist in zwei Größen erhältlich.
Größte Neuerung ist die neu entwickelte Dreifachkamera, die über drei weitwinklige Linsen mit jeweils 86 Grad verfügt. Diese erfassen die Farben des TV-Bildschirms in Echtzeit und ermöglichen eine Aufteilung in mehrere Zonen, um Übergänge an den Bildschirmrändern weicher darzustellen. Der eingesetzte HDR-Sensor soll zusätzlich für hellere Lichtanteile und sattere Schwarzwerte sorgen.
Govee kombiniert die Kameratechnik mit einem LED-Streifen, der mit 75 Leuchtdioden pro Meter eine vergleichsweise hohe Pixeldichte bietet. Die Streifen verwenden sogenannte 5-in-1 RGBWWIC-Perlen, die neben klassischen RGB-Farben auch kaltes und warmes Weiß mischen können.
Ein 16-Bit-Farbchip und der sogenannte „LuminBlend“-Algorithmus steuern die Farbverläufe, die sich flüssig an wechselnde Bildinhalte anpassen sollen. Eine automatische Erkennung von schwarzen Bildrändern bei Filmen erlaubt es, die Farberkennung auf das aktive Bildzentrum zu beschränken.
Matter und KI-gestützte Lichtmodi
Neben der farblichen Anpassung an Bildinhalte ermöglicht die Govee-Hintergrundbeleuchtung auch die manuelle Auswahl vordefinierter Lichtstimmungen. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Govee-App, per Sprache mit Alexa oder Google Assistant oder via Matter-Integration direkt im Heimnetzwerk.
Über die Funktion DreamView Sync lässt sich das System mit bis zu zehn weiteren Govee-Leuchten koppeln, sodass sich eine abgestimmte Lichtszene im gesamten Raum erzeugen lässt.
Die Länge des LED-Streifens beträgt 3,6 Meter, die kompakte Kameraeinheit wird rückseitig am Fernseher angebracht und benötigt keinen freien USB-Port. Das Set ist ab sofort bei Amazon verfügbar und kostet knapp 200 Euro.
Für den Preis habe ich Ambilight per DIY gebaut. Viel genauer und ohne diese Kamera am TV.
Aber wer nicht gerne bastelt, für den mag es eine Alternative sein.
Hast du nen link?
Schau auf YouTube und gib als Suche Ambilight DIY ein.
Nachtrag: und das Video bestätigt, das da nur Farben hingeklatscht werden. Ich habe da keine Farberweiterung des TV-Bildes erkennen können.
Klingt interessant. Wie funktioniert das ohne Kamera?
Aber dann woh nur über die hdmi Eingänge. Smart Apps und normalen tv werden da nicht unterstützt
Hier werden zwei Sachen vermischt. Dieses Gerät ermöglicht jedes Bild am TV per Ambilight zu erweitern. Du kannst es lediglich auf HDMI Eingänge.
Korrekt
Ja, Kamera ist im Wohnzimmer das absolute NoGo.
Weil? Darf niemand sehen was du schaust?
Selbstverständlich nicht.
Die Medien, die du konsumierst, sagen auch viel über dich aus.
Beispiel: Westfernsehen – da hat man die zusätzlichen Antennen oft unter dem Dach auf den Dachboden gehängt, damit keiner mitbekommt, dass man Westfernsehen schaut. Und wenn’s geklingelt hat, wurde schnell umgeschaltet.
Hallo allerseits,
gibt es eine Info, ob sowas auch für 75+ Zoll Fernseher kommt? Oder kennt jemand zufällig Alternativen?
Danke und schönes langes Wochenende zusammen.
@Radi : Jo, gibt es auch für 75-85 Zoll
Sieht recht schwierig zu montieren und Kalibrieren aus – es wäre sinnvoll einen Rahmen für jeden Fernseh Typ zu produzieren der sich einfach dranstecken lässt.
@SWERNER: Das Kalibrieren ist tatsächlich etwas friemelig, aber es lohnt sich.
Ich habe den Vorgänger Govee Envisual TV Backlight T2 und war von Anfang an begeistert.
Allein schon die Kopplung mit andern Govee-Leuchten beim Gaming oder TV ist der Hammer.
Ich hab seit Jahren Philips TV mit Ambilight und bin sehr zufrieden
Wenn da nicht die Philipsandroidoberflächeverschlimmbesserung und der nicht vorhandene Seniorensupport wäre…
Ich hab auch einen und finde die Oberfläche jetzt nicht so schlimm.
ich nutze seit Jahren eine Apple TV und komme mit der Philipsoberfläche nicht wirklich in Berührung
TV geht an, Licht geht an.
TV geht aus, Licht geht aus.
Nach der Einrichtung bedient man doch eigentlich gar nichts mehr – zumindest nicht als technisch unaffiner Senior.
+1 beste Lösung
Schade, dass die Lösung von Govee da bei Tablet-Größe schon endet und nicht für TV gemacht ist.
Tablet…Angeber.
Wobei man ggf. nich warten sollte denn die Patente von Philips laufen teilweise in 2025/2026 aus und es ist damit zu rechnen das auch andere Anbieter hier ähnliches entwickeln. Wobei nicht jeder ein neues TV kaufen möchte
Habe die Vorgängerversion, Farben stimmen kaum. Kalibrieren ist schwierig.
Jetzt über HDMI Lösung, ist viel besser. Nutzen eh fast nur das Apple TV, insofern egal.
Zum Glück gibt es für LG Fernseher eine offizielle HUE/Ambilight App die ohne Cam läuft
Im AppStore finde ich da nichts.
Wie heißt diese App denn?
Edit:
Eine Ambilight-ähnliche Funktion auf LG Fernsehern ist ab sofort mit der offiziellen Philips Hue Sync TV App möglich. Die App synchronisiert Farben und Helligkeit der Hue-Lampen direkt mit dem Bildinhalt des Fernsehers und funktioniert ohne zusätzliche Hardware wie eine Sync Box. Voraussetzung ist ein LG Fernseher ab Modelljahr 2024 mit webOS 24 oder neuer[philips-hue +2].
Auch für Samsung ab 2024
Absolut hässlich mit der Kamera und technisch immer auch unterlegen in puncto Reaktionszeit. Die hue Sync Box bekommt das Bild schon vor dem Fernseher und kann die Signale gleichzeitig an TV und Lampe/n weiterreichen.
Bei den Kamera-Alternativen wird das Bild ja erst wieder aufgenommen und verarbeitet, wenn der Fernseher es schon gezeigt hat.
Im „seichten“ Modus mag das noch gehen. Wir haben hue auf die maximale Geschwindigkeit gestellt – da fällt das dann mit Sicherheit auf.