App-Entwicklung mit KI: Bitrig bringt „vibe coding“ auf das iPhone

Mit Bitrig steht iPhone-Nutzern eine neue App zur Verfügung, die es ermöglicht, native Anwendungen direkt auf dem Gerät zu erstellen, ganz ohne Mac oder Xcode. Entwickelt wurde die Anwendung von einem Team ehemaliger Apple-Mitarbeiter, das zuvor an der Einführung des SwiftUI-Frameworks beteiligt war.

Die App nutzt Künstliche Intelligenz, um anhand einfacher Texteingaben lauffähige SwiftUI-Anwendungen zu erzeugen. Nutzer geben dabei per Chat oder Sprache eine Beschreibung der gewünschten App ein, woraufhin Bitrig (im besten Fall) den notwendigen Swift-Code generiert und sofort als Vorschau bereitstellt.

Eigener Swift-Interpreter ersetzt Xcode

Da iOS selbst die Ausführung von nativem Code stark einschränkt, greifen die Entwickler hinter Bitrig zu einem Umweg. Statt die Programme auf dem Gerät zu kompilieren, kommt ein eigens entwickelter Swift-Interpreter zum Einsatz, der das Verhalten des Codes simuliert.

So lassen sich erstellte Anwendungen direkt in der App testen. Wer über einen kostenpflichtigen Apple-Developer-Account verfügt, kann seine Projekte optional auf den App Store vorbereiten lassen. In diesem Fall übernimmt Bitrig das serverseitige Kompilieren und stellt die fertige App für TestFlight oder den App Store bereit.

Einschränkungen bei der Nutzung

Die App steht kostenlos zum Download im App Store bereit, allerdings sind die Nutzungsmöglichkeiten in der Gratisversion stark begrenzt. Ohne kostenpflichtiges Abonnement sind nur fünf Eingaben pro Tag und maximal 30 pro Monat möglich. Die Pro-Version für rund 23 Euro im Monat erhöht dieses Kontingent, bleibt jedoch bei der täglichen Beschränkung.

Derzeit unterstützt Bitrig bereits eine Vielzahl von Apple-Frameworks wie AVFoundation, MapKit oder WidgetKit. Weitere Programmbibliotheken sollen folgen, etwa SensorKit oder VisualIntelligence. Die App richtet sich primär an Nutzer ohne Programmierkenntnisse, kann aber auch für erfahrene Entwickler eine schnelle Möglichkeit sein, einfache App-Konzepte zu erproben.