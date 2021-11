Griechische „Corona-Warn-App“ schiebt Impfpass ins Wallet

Zwar besitzt die „Covid Free GR Wallet“-Applikation lediglich eine griechische Benutzeroberfläche, die Abfolge ist aber in großen Teilen selbsterklärend: App laden. App Starten. Kamera-Zugriff erlauben. Impf-Zertifikat einscannen. Impf-Zertifikat auswählen. Per Wallet-Taste ins iPhone Wallet übertragen. Anschließend kann die griechische App auch wieder gelöscht werden. Das Wallet-Zertifikat bleibt vorhanden.

Anwender und Anwenderinnen müssen lediglich die Seitentaste ihres iPhones doppelt drücken und haben sofortigen Zugriff auf das Zertifikat, das in den kommenden Wochen und Monaten wohl wieder vermehrt in Gastronomie und beiVeranstaltungen abgefragt werden dürfte.

Darüber hinaus besitzt der griechische Download eine Zusatz-Funktion, gegen deren Integration sich die Macher der in Deutschland erhältlichen Corona-Apps aus vermeintlichen Datenschutzgründen ausgesprochen haben : „Covid Free GR Wallet“ ist in der Lage eingescannte Impf-Zertifikate mit zwei Display-Berührungen in das iPhone-Wallet zu verschieben. Dies hat den Vorteil, dass die Impf-Zertifikate so jederzeit griffbereit zum Vorzeigen zur Verfügung stehen.

Der Job, der hierzulande von der Corona-Warn-App bzw. der CovPass-Applikation übernommen wird, fällt bei unseren griechischen Freunden in den Zuständigkeitsbereich der in der vergangenen Woche neuveröffentlichten iPhone-Applikation „ Covid Free GR Wallet „. Der Download für iPhone und iPad sichert die europäischen Standard-Zertifikate um eine vollständige Impfung oder eine wohl überstandene Coronavirus-Infektion nachzuweisen.

