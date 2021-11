Zum Disney+ Day: Der Monat Disney+ für 1,99 Euro

Zusätzlich werden zum Disney+ Day am 12. November auch das Making-Of der Billie Eilish-Dokumentation „Happier than Ever“, der 2007 erstveröffentlichte Spielfilm „ Verwünscht “ und die Sonderausstrahlung „Marvel Studios Legends: Hawkeye“ online gehen. Letztgenannte verspricht ein Best-Of aller Hawkeye-Auftritte im Marvel Cinematic Universe um Fans den Mund wässrig für die neue Hawkeye-Serie auf Disney+ zu machen.

Damit zum Disney+ Day auch genügend Abo-Kunden mit Interesse an den Zusatzangeboten eingeloggt sind, hat Disyney+ einen Spezialpreis für Rückkehrer und neue Abo-Kunden angekündigt. Diese können von heute an bis einschließlich Sonntag, den 14. November einen Monat Disney+ für nur 1,99 Euro buchen und damit 7 Euro gegenüber dem sonst gültigen Monatspreis von 8,99 Euro sparen. Am Jahrespreis von 89,90 Euro ändert sich nichts.

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat angekündigt am 12. November seinen ersten Disney+ Day abhalten zu wollen. Abonnenten des Streaming-Dienstes sollen dann „von besonderen Vorteilen“ profitieren und etwa Zugang zu zusätzlichen Fan-Inhalten oder vergünstigte Eintrittspreise in den Disney Parks weltweit erhalten.

