Impfnachweis im Apple Wallet: Erste Web-Lösung für Deutschland

Auf den Spuren des Österreichers Fabian Pimminger, über dessen Projekt ifun.de am Donnerstag berichtete, hat nun auch der in Hannover eingeschriebene Student Marvin Sextro eine Web-Anwendung erschaffen, die dabei zur Hand geht, das digitale Abbild eines vorhandenen Covid-19-Impfnachweises in der Wallet-Applikation des iPhone-Betriebssystems zu sichern.

Nachdem der Wunsch vielfach geäußert wurde, habe ich eine Web-App entwickelt mit der ihr Impfzertifikate aus allen EU Staaten als Pass in eure Wallet-Apps übertragen könnt. Shoutout geht an dieser Stelle an @i_am_fabs https://t.co/qfMB6Aov08 — Marvin (@marvinsxtr) June 27, 2021



Dies hat den Vorteil, dass Nutzer anders als bei der Sicherung in der Corona-Warn-App beziehungsweise in der CovPass-App, keine Drittanbieter-Applikation zum Vorzeigen des Impfnachweises starten müssen, sondern ihren Nachweis schlicht mit einem doppelten Druck auf die Seitentaste des iPhones auf dem Smartphone-Display anzeigen können.

Sichtbarkeit lässt sich konfigurieren

Was wir als Vorteil beschreiben ist übrigens der Grund warum sich Telekom und SAP bewusst gegen die Wallet-Integration entschieden haben. Die Tatsache, dass das Wallet in den Werkseinstellungen auch dann aufgerufen werden kann, wenn das iPhone noch gesperrt ist, war den Machern der offiziellen Corona-Warn-App zu freizügig. Unabhängig davon, dass dies in den Einstellungen des iPhones nach Belieben konfiguriert werden kann.

Solltet ihr das Plus an Komfort, das die Wallet-Ablage mit sich bringt, stärker gewichten als die Wallet-Zugriffsmöglichkeit im gesperrten Zustand des Gerätes, dann könnt ihr euch die neue Webanwendung von Marvin Sextro hier anschauen.

Sextro erklärt den Ablauf der Web-Applikation unter den angenehm übersichtlichen Datenschutz-Hinweisen. Wichtigste Info: Der gesamte Prozess erfolgt lokal im Browser auf eurem Endgerät. Lediglich zum Ausstellen der benötigten Signatur wird eine gehashte Version eures Impfnachweises an den Server des Entwickler geschickt, der nach Ende der Browser-Sitzung wieder verworfen wird.

Kompatibel mit allen EU-Nachweisen

Der Quellcode der Webanwendung, die auf Servern in Deutschland läuft, lässt sich hier auf dem Code-Portal GitHub einsehen.

Auf Nachfrage, welche Impfnachweise von der Web_App verarbeitet werden können erklärt Sextro gegenüber ifun.de: