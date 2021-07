covidpass.eu: Webseite überträgt Impfzertifikat ins iPhone-Wallet

Wie die für die Entwicklung der Webanwendung verantwortlichen Macher, Donatus Wolf und Philipp Trenz, ifun.de gegenüber bestätigen erfolgt „die Verarbeitung der Daten und die Erstellung des Passes vollständig im Browser“. Sensible Daten würden die Geräte von Anwendern und Anwenderinnen so gar nicht erst verlassen.

Die Web-Anwendung integriert dafür einen eigenen QR-Code-Scanner, der euer Impfzertifikat direkt erfasst und dieses anschließend per Knopfdruck in der Wallet-App sichert.

Wenn ihr in dem direkt verfügbaren Impfzertifikat jedoch einen Mehrwert sehen solltet, dann könnt ihr dieses auf der frisch gestarteten Webseite covidpass.eu jetzt innerhalb von 10 Sekunden in das iPhone-Wallet überführen.

Zur Erinnerung: In den Standard-Einstellungen des iPhones lässt sich das Wallet auch dann aufrufen wenn das Gerät selbst noch gesperrt ist. Dies ist der Grund, warum die offizielle Corona-Warn-App und die ebenfalls vom Robert Koch Institut angebotene CovPass-Anwendung das Impfzertifikat nicht in der Wallet-App abspeichern.

Die zweite Lösung binnen weniger Tage. Nach der hier beschriebenen Web-Anwendung von Marvin Sextro bietet sich fortan auch das Online-Portal covidpass.eu als einfacher Weg an, das offizielle europäische Impfzertifikat in eine virtuelle Karte für das iPhone-Wallet zu verwandeln, die so stets griffbereit zur Hand ist und sich auf aktuellen Geräten direkt mit einem doppelten Druck auf die Seitentaste aufrufen lässt.

