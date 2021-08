CovPass-App: Absage an Integration des iPhone-Wallet

Eine Aussage, die sich mit ordentlicher Verzögerung nun auch in den Entwickler-Antworten des App Stores nachlesen lässt. Damit sind geimpfte iPhone-Anwender, die ihren Impfnachweis gerne schneller und bequemer erreichen möchten, weiterhin auf inoffizielle Web-Angebote wie covidpass.eu oder den Generator von MartinSextro angewiesen, um die Impfzertifikate in der Wallet-App abzulegen.

Keine 24 Stunden nachdem in den App-Store-Kommentaren die mögliche Integration der Wallet-App in Aussicht gestellt wurde, konstatierte Julia Leufgen: „Hallo zusammen, es gibt derzeit keine Pläne, den QR-Code auf Apple Wallet zu übertragen. Daher werde ich das Ticket schließen.“

Wie sehr die im App Store aktiven Kommentar-Schreiber des Robert-Kock-Institutes in die Entwicklung der App eingebunden sind ist allerdings unklar. Kurz nachdem ifun.de in der vergangenen Woche auf die Entwickler-Antworten im App Store aufmerksam machte , wurde der Diskussionspunkt im Code-Portal GitHub geschlossen .

Noch vor einer guten Woche behaupteten die App-Verantwortlichen, dass die Überführung des QR-Codes in Apples Wallet aktuell diskutierte werde und machten Anwendern Hoffnung, die CovPass-Applikation könnte, anders als die Corona-Warn-App, am Schnellzugriff auf die gesicherten Impfzertifikate arbeiten.

Die vom Robert Koch-Institut herausgegebene Anwendung, so schreiben es die Verantwortlichen in ihren Antworten auf aktuelle App-Store-Bewertungen, plane die Überführung der QR-Codes in das Apple Wallet derzeit nicht. Eine englische Sprachvariante soll dafür schon mit dem nächsten Update verfügbar sein, zudem ist die Einführung eines augenschonenden Darkmode in Diskussion.

