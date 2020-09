Amazon Luna kommt auf iOS-Geräten als progressive Web-App

Eine Überraschung beim Amazon September-Event war die Ankündigung des Spiele-Streaming-Dienstes Luna. Dies ganz besonders, weil Amazon in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Kompatibilität mit iOS und dem Mac erwähnt hat. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wird Luna jedoch nicht im App Store erscheinen, sondern vielmehr in Form einer Web-Anwendung für Apple-Geräte zur Verfügung stehen.

Das Projekt ist dennoch bemerkenswert. Amazon will mit Luna in Konkurrenz zu den vergleichbaren Angeboten Microsoft xCloud und Google Stadia treten. Der Dienst wird im Rahmen einer eingeschränkten Beta bereits im kommenden Monat in den USA an den Start gehen. Ob und wann auch deutsche Nutzer das Angebot nutzen können, will Amazon derzeit noch nicht verraten.

Amazon Luna als iOS-App weiter nicht ausgeschlossen

Das US-Blog Engadet konnte bereits einen ausführlichen Blick auf Amazon Luna werfen und konnte in diesem Zusammenhang auch erfahren, dass Amazon den Spieledienst in Form einer progressiven Web-Anwendung (PWA) auf iOS-Geräte bringen will. Auf diese Weise lässt sich der App Store und somit auch ein Konflikt mit Apple umgehen. Anders als eine klassische Webseite erweckt diese Form von Web-Anwendungen den Eindruck, als befinde man sich in einer eigenständigen App. Nutzer können im Zusammenhang damit auch ein Symbol zum Starten der Webanwendung auf ihrem Home-Bildschirm speichern. Amazon umschifft auf diese Weise den Streit mit Apple, den Microsoft und Epic bislang zu ihrem Nachteil ausgetragen haben. Stattdessen haben die Amazon-Entwickler sogar mit Apples Safari-Team zusammengearbeitet:

Wir haben mit dem Safari-Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass einige der Dinge, die nicht da waren, da sind, und das hat es uns ermöglicht, irgendwie dorthin zu gelangen, wo wir heute sind.

Amazon wolle auch in Zukunft mit Apple kooperieren und die Hoffnungen auf eine native Luna-App scheinen nicht gestorben. Man sei weiterhin in Gesprächen bezüglich einer entsprechenden Umsetzung.

Rund 100 Spiele zum Start

Zum Monatspreis von 5,99 Dollar soll Luna ein Basisangebot mit Spielen wie Resident Evil 7, Control, Tacoma, Rez Infinite, Metro Exodus, The Sexy Brutale oder Overcooked! 2 bieten. Ergänzend werden sich – vergleichbar mit Prime Video – dedizierte Kanäle buchen lassen, Amazon nennt hier Ubisoft mit Titeln wie Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla und Immortals Fenyx Rising als Beispiel. Insgesamt wolle man in der Beta-Phase um die 100 Spiele an den Start bringen.

Mit Blick auf die Auflösung strebt Amazon die Möglichkeit ein, Spiele in 4K und mit 60 Bilder pro Sekunde zu spielen. Zum Start darf man allerdings erstmal mit 1080p bei 60 Bilder rechnen. Dafür empfiehlt Amazon eine Internetanbindung mit 10 Mbit/s, für 4K-Auflösung sollten dies mindestens 35 Mbit/s sein.

Amazon wird für das Spielen über Luna auch einen eigenen, 50 Dollar teuren Game-Controller anbieten. Engadet konnte diesen bereits testen und berichtet von einem für das frühe Stadium positiven Spielerlebnis. Dabei habe auch der Wechsel zwischen den Geräten prima funktioniert, so könne man beispielsweise auf Fire TV stoppen und das Spiel an exakt dieser Stelle auf dem Mac oder iOS fortsetzen.

Das klingt soweit ganz gut. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich der Dienst auf lange Sicht etabliert, besonders natürlich auch mit Blick auf die teilnehmenden Spiele-Entwickler und das künftige Angebot über die USA hinaus.