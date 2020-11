1&1 bietet künftig die Apple Watch LTE mit Vertrag an

1&1 wird in Deutschland künftig als vierter offizieller Anbieter für die Apple Watch auftreten. Der Vermarktungsstart ist für die kommenden Wochen geplant.

Der in Montabaur ansäßige Mobilfunkanbieter will die Apple Watch künftig als erster alternativer Provider neben den Platzhirschen Telekom, Vodafone und O2 verkaufen. Zum Start wird es bei 1&1 die Watch Series 6 und die Apple Watch SE in Kombination mit einem passenden Mobilfunkvertrag geben. Details hierzu waren bislang allerdings noch nicht zu erfahren.

Die Neuerung ist für Mobilfunkkunden von 1&1 ganz besonders auch vor dem Hintergrund interessant, dass Apple für die LTE-Funktion der Uhr voraussetzt, dass der Mobilfunkanbieter auf dem iPhone und der Apple Watch identisch ist. Diese Regel existiert zwar schon einige Zeit, greift jedoch erst seit diesem Sommer. Zuvor ließ sich die Uhr auch mit günstigen eSIMs von anderen Anbietern wie WinSim verwenden.

1&1 zählt damit nun neben der Telekom, Vodafone und O2 zu den von Apple abgesegneten Anbietern von qualifizierten Mobilfunktarifen für iPhone und Apple Watch. Die mit watchOS 7 eingeführte Familienkonfiguration bleibt laut aktuellem Informationsstand hier aber weiter ausgenommen. Für diesen Sonderfall lässt Apple bislang ausschließlich Tarife der Telekom und von Truphone zu.