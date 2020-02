Google kündigt neue Siri-Kurzbefehle an

Auch wenn Google grundsätzlich etwas träge damit ist, neue iOS-Funktionen zu implementieren: Auf Apple Kurzbefehle verstehen sich die Apps des weltgrößten Werbevermarkters schon eine ganze Weile.

Zum Nachlesen

Nun hat Google den Ausbau der Siri-Erweiterung angekündigt und will fortan auch den Zugriff auf die Google-App („Search with Google“), die Google Drive App („Search in Drive“), YouTube („Search YouTube“) und die Gmail-App („Send email“) bereitstellen.

Entsprechende Kurzbefehl-Bausteine sollen über die jeweiligen Anwendungen ausgerollt und anschließend in der Kurzbefehle-App zur Verfügung stehen.