Kurze USB-C auf Lightning-Kabel: Anker bietet 30cm, Pengo 20cm

Mit der nur 30 Zentimeter kurzen Powerline III USB-C auf Lightning-Strippe bietet der Zubehör-Händler Anker nun ein weiteres Spezialkabel mit Apples MFi-Zertifizierung an.

Das kleine Lade- und Synchronisationskabel richtet sich an Nutzer, die iPhone und Powerbank unterwegs verbinden (müssen) und solche, die in ihren Fahrzeugen bereits über ein USB-C-Port verfügen und diese gerne ohne Kabelsalat in der Mittelkonsole nutzen würden.

Erst Anfang der Woche stellte Anker das Powerline Play 180-Kabel vor. Ein gebogenes Lightning-Kabel für Gamer, dessen Stecker dafür sorgen soll, dass das iPhone auch während des Ladevorgangs bequem genutzt werden kann.

Das 30cm kurze Schnellladekabel ist in schwarz und weiß erhältlich und kostet 13,99 Euro. Etwas teurer, dafür aber noch ein Stückchen kürzer, bietet Pengo seine ebenfalls zertifizierte 20cm-Version für 14,99 Euro an.

