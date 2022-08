iOS 16: Beta 5 bringt Akku-Prozentanzeige zurück

Im vergangenen September hatte Sebastiaan de With, Entwickler der alternativen Kamera-Applikation Halide, mehrere Design-Vorschläge präsentiert um zu demonstrieren, wie sich die Akku-Anzeige wieder in die Statusleiste aktueller iPhone-Modelle aufnehmen lassen würde. Apples Umsetzung ist nicht weit von diesen entfernt. Warum Beta 5 den schon seit mehreren Monaten häufig geäußerten Anwender-Wunsch plötzlich integriert ist jedoch unklar.

Diese lässt sich in den Systemeinstellungen des iPhones wahlweise zu- bzw. abschalten und zeigt die noch verbleibende Akku-Kapazität als numerischen Prozentwert innerhalb des Batterie-Icons an.

Sichtbarste Neuerung der fünften Vorabversion von iOS 16 ist die Prozentanzeige für den Akkustand des iPhones in der Statusleiste all jener iPhone-Modelle, die Apple ab Werk mit der Gesichtserkennung Face ID ausgestattet hat.

Nach 13 Tagen mit der vierten Vorabversion von iOS 16 hat Apple am heutigen Montagabend die beta 5 des nächsten Betriebssystems in den Ring geschickt und befindet sich damit wieder auf dem Vorjahreszeitplan . Auch in der Testphase von iOS 15 mussten 64 Tage verstreichen ehe Beta 5 zum Download bereitgestellt wurde.

