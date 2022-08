Blitzer.de Pro runderneuert in Version 4 verfügbar

Die Radarwarner-App Blitzer.de Pro ist vollständig überarbeitet in Version 4 erschienen. Das Update kommt für bestehende Nutzer ohne zusätzliche Kosten, wer den In-App-Kauf „Mobile Gefahren“ in Höhe von 9,99 Euro in der Vergangenheit bereits getätigt hat, kann auch die neue Version 4 ohne Einschränkungen nutzen.

Falls ihr dort zuvor etwas geändert habt, solltet ihr allerdings einen Blick in die Einstellungen der neuen App werfen. Diese konnten nämlich nicht übernommen, sondern müssen nach dem ersten Start neu gesetzt werden. Grundsätzlich empfehlen die Entwickler aber ohnehin, es zunächst einmal bei den Standardeinstellungen zu belassen und an diesen nur etwas zu ändern, wenn man auch weiß, was diese Änderung tatsächlich bewirkt.

Mit der neuen Version ihrer App versprechen die Entwickler umfassende Verbesserungen in sämtlichen Bereichen. Allem voran sind hier neben dem überarbeiteten Design auch die Neuerungen bei der Audioausgabe insbesondere in Verbindung mit CarPlay zu nennen. Blitzer.de setzt jetzt auf Apples Text-to-Speech-System und für die Ansagen lassen sich damit verbunden auch angenehmere Stimmen nutzen. Als Standard ist mit „Helena“ die ursprüngliche Siri-Stimme vorgewählt. Die Entwickler weisen in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass es iOS nicht erlaubt, die aktuelle Siri-Stimme zu nutzen, man wolle jedoch weitere ansprechende Stimmen nachliefern.

Hier die von den Entwicklern der App zusammengestellte Übersicht mit den Highlights der neuen App-Version:

Brandneues Design

Innovative Navigation by Nunav

Präzisere Warnlogik für weniger Fehlwarnungen

Mehr Audiooptionen, u.a. CarPlay

Eigene App-Lautstärke speichern möglich, abhängig vom Audioausgang

Individuellere Einstellmöglichkeiten für Blitzer unter Menü – Warnungen

Separate Meldemöglichkeit für Blitzeranhänger und Pannen

Gefahren lassen sich in der Karte antippen und kommentieren

Mehr Infos zu den Gefahren über die Symbole in der Karte

Dunkler Modus für mehr Unauffälligkeit oder Nachtfahrten

Stabilisierung des Hintergrundbetriebs

Warnung während Telefonat erfolgt wieder zuverlässig

und noch sehr, sehr vieles mehr…