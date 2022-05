Giropay: Online-Zahlungen im zweiten Halbjahr 2022

Dem Wunsch des Handels nach einer Befähigung der girocard für den E-Commerce ist eine Institutsgruppe bereits nachgekommen. An diesem Punkt arbeiten wir weiter: Mit der Integration der digitalen girocard in giropay kann die beliebteste Debitkarte Deutschlands zukünftig auch über diesen Weg zum Online-Shopping genutzt werden. Die Deutsche Kreditwirtschaft stärkt mit dem Schritt der girocard in den E-Commerce ihre Position im Zahlungsverkehr und ihre Unabhängigkeit von Kreditkartenunternehmen.

Hierzulande gilt die klassische Girocard als beliebtestes Zahlungsmittel und soll im vergangenen Pandemie-Jahr auch das Bargeld überholt haben. Die Sparkassen sorgten zudem dafür, dass Apple das so nur in Deutschland vorhandene Kartenformat auch in Apple Pay integrierte.

Giropay kombiniert die für sich jeweils gescheiterten Insellösungen Giropay, Paydirekt und Kwitt und will sich als deutsche Alternative zur den meist von US-Unternehmens betriebenen Konkurrenten am Markt platzieren.

