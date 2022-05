Über Shazam: Neue Gratis-Monate für Apple Music

Wie so häufig scheint Apple die Gratis-Codes in Abhängigkeit von mehreren unbekannten Kriterien zu verteilen, zu denen die Gesamt-Anzahl der bislang eingelösten Apple-Music-Gutscheine, der Zeitraum des letzten Probeabos und das Vorhandensein eines laufenden Probeabonnements zählt.

Wird der Gutschein eingelöst, leitet die Shazam-Applikation an den App Store weiter und schließt dort ein Abonnement für Apples Musik-Streaming-Dienst ab. Die zwei kostenlosen Monate werden dem Abo dann als Probezeitraum vorangestellt. Wer von deren Ablauf nicht kündigt, wird in ein kostenpflichtiges Abonnement überführt. Dem lässt sich allerdings entgegenwirken, indem das Abo direkt nach dem Einlösen des Gutscheines gekündigt wird. Auch bei sofortiger Kündigung lässt sich Apple Music im Laufe der kostenfreien zwei Monate uneingeschränkt nutzen.

Insert

You are going to send email to