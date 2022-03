Giropay statt PayPal: Grünes Licht für neues Bezahlsystem

Trotz Apple Pay, Google Pay und der zunehmenden Verbreitung von Kreditkarten ist die girocard (immer noch gerne als „EC-Karte“ bezeichnet) hierzulande die am häufigsten genutzte Zahlungskarte im stationären Einzelhandel. Was in der Offline-Welt gut funktioniert konnte sich im Netz allerdings noch immer nicht etablieren.

