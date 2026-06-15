Geofency 10: Location-, Zeit- und Reisetagebuch mit HomeKit-Aktionen

Die Ortungs-App Geofency hat in den vergangenen Wochen eine umfangreiche Überarbeitung erhalten. Mit Version 10 führt der Entwickler nicht nur neue Auswertungs- und Dokumentationsfunktionen ein, sondern erweitert die Anwendung auch um eine direkte Anbindung an Apples Smart-Home-Plattform Apple Home. Die App richtet sich an Nutzer, die Aufenthalte automatisch erfassen, Arbeitszeiten dokumentieren oder wiederkehrende Ortswechsel protokollieren möchten.

Geofency gehört zu den bewährten Vertretern im Bereich der ortsbasierten Zeiterfassung auf dem iPhone und ist zusätzlich für iPad, Mac und Apple Watch verfügbar. Die Anwendung erkennt anhand definierter Orte automatisch Ankünfte und Abfahrten und erstellt daraus Zeitnachweise oder Bewegungsprotokolle.

HomeKit-Aktionen direkt aus Geofency heraus

Die auffälligste Neuerung der aktuellen Versionen ist die Integration von HomeKit-Automationen. Nutzer können überwachte Orte nun direkt mit Aktionen im Smart Home verknüpfen. So lassen sich etwa beim Verlassen des Büros oder bei der Ankunft zu Hause bestimmte Szenen auslösen.

Interessant ist dabei vor allem die Möglichkeit, Regeln an Wochentage zu koppeln. Eine Automation kann beispielsweise nur an Werktagen aktiv sein, während sie am Wochenende ignoriert wird. Solche zeitabhängigen Einschränkungen lassen sich in Apples Home-App bislang nur eingeschränkt umsetzen. Geofency ergänzt HomeKit damit um zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für ortsbasierte Abläufe.

Tagebuch, Statistiken und mehr

Neben der HomeKit-Anbindung hat der Entwickler auch die Dokumentation persönlicher Aufenthalte ausgebaut. Neu ist ein Tagebuch, das besuchte Orte, Aufenthaltszeiten und eigene Notizen in chronologischer Form zusammenführt. Ergänzt wird diese Ansicht durch eine neue Aktivitätsübersicht mit Statistiken und einer Heatmap, die Bewegungsmuster über längere Zeiträume visualisiert.

Für Reisen und Ausflüge integriert Geofency inzwischen zudem Informationen aus Wikipedia. Zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten und interessanten Orten können direkt innerhalb der App Hintergrundinformationen abgerufen werden.

Ebenfalls neu sind PDF-Exporte für Zeitnachweise, ein Inkognito-Modus zum vorübergehenden Pausieren der Aufzeichnung sowie erweiterte HTML-Exporte mit Fotos und Kategorien. In den zuletzt veröffentlichten Aktualisierungen hat der Entwickler darüber hinaus die Suche nach Orten verbessert, neue Darstellungsformen für Automationen eingeführt und verschiedene Fehler bei der Ortszuordnung sowie der Anzeige von Karteninhalten behoben.

Jahresrückblick per App: Geory zeigt Wege, Orte und Routinen

Die Anwendung wird zum Einmalpreis von 5,99 Euro angeboten. Darüber hinaus lassen sich bei Gefallen optionale Trinkgelder per In-App-Kauf an den Entwickler senden. Eine spannende Alternative ist Geory.