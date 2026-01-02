Empfehlenswertes Location-Tagebuch
Jahresrückblick per App: Geory zeigt Wege, Orte und Routinen
Rund um den Jahreswechsel rückt für viele Nutzer der Rückblick auf die vergangenen Monate in den Fokus. Die iPhone-App Geory bietet dafür eine strukturierte Grundlage, indem sie Aufenthalte, Wege und Reisen automatisch dokumentiert und übersichtlich aufbereitet.
Wer die Anwendung über das Jahr hinweg genutzt hat, kann nun nachvollziehen, wo Urlaube stattfanden, welche Strecken regelmäßig zurückgelegt wurden oder an welchen Tagen bestimmte Erledigungen anstanden. Der Blick zurück entsteht dabei nicht aus einzelnen Einträgen, sondern aus einer lückenlosen Sammlung von Standortdaten, die lokal auf dem Gerät gespeichert werden.
Neue Funktionen für die Rückschau
Mit mehreren Aktualisierungen wurde Geory in den vergangenen Monaten gezielt erweitert. Neu hinzugekommen ist unter anderem der Bereich „Aktivitäten“. Darüber lassen sich manuelle Einträge anlegen, etwa für Spaziergänge oder Wanderungen, auch wenn keine separate Aufzeichnung gestartet wurde. Sind bereits Routendaten vorhanden, ergänzt die App diese automatisch. Zusätzlich wurde die Filterung von Zeiträumen im Journal und in der Kartenansicht verfeinert, sodass sich bestimmte Wochen oder Monate gezielt auswählen lassen. Gerade für den Jahresrückblick erleichtert dies das Auffinden einzelner Abschnitte.
Weitere Anpassungen betreffen die Sammelbearbeitung von Aufenthalten, eine genauere Konfiguration von Labels sowie eine verbesserte Verwaltung von Backups. Auch Exporte wurden ausgebaut, sodass Daten in Formaten wie CSV oder XLSX weiterverarbeitet oder archiviert werden können. Kleinere optische Anpassungen und Korrekturen sorgen dafür, dass die App auch unter iOS 26 stabil bleibt.
Kontinuierliche Pflege ganz ohne Abo
Auffällig ist die hohe Taktung der Updates, die nicht nur Fehler beheben, sondern schrittweise neue Funktionen ergänzen. Dazu zählen etwa detailliertere Statistiken zu Reisen und Ländern, ein Tagesrückblick im Journal oder die Möglichkeit, Reisen in den iOS-Kalender zu übernehmen. Gleichzeitig bleibt das Preismodell unverändert. Die Premium-Version ist weiterhin per einmaligem In-App-Kauf für rund zehn Euro erhältlich und verzichtet auf ein Abonnement. Das ist mehr als fair.
Geory zeigt sich zum Jahresende als Werkzeug, mit dem sich persönliche Bewegungen und Reisen nachvollziehen lassen, ohne auf externe Cloud-Dienste zurückzugreifen. Für Nutzer, die ihre Aktivitäten im kommenden Jahr dokumentieren möchten, bietet die App eine hervorragende Grundlage.
Entwickler: Felix Behnke
Beste App seit langem .. dem Entwickler wünsche ich ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Erfolg beim Entwickeln und Betreiben der App.
Absolute Zustimmung, tolle App.
+1
+1 Ich nutze es auch schon recht lange.
Gerade auf Roadtrips mit dem Wohnmobil ist es super klasse. Wir können wunderbar sehen wo wir waren und auch Plätze wiederfinden oder halt am Ende der Reise schön visuell anschauen
Ist es vergleichbar mit Polarsteps?
Danke für den Tipp, schaut wirklich gut aus, inklusive der positiven Bewertungen überall. Frage: Wenn ich Premium abschließen möchte, erscheint ein kleiner Button „Spare 25%“, aber egal was ich mache – ich lande immer bei 9,99€. Geht mir nicht um die 2,50€ sondern ums Verstehen, mache ich etwas falsch oder sind die 10€ schon der rabattierte Preis?
ist bereits der rabattierte Preis, Normalpreis liegt bei 12,99 EUR.
Danke
Merkt man im Laufe des Tages, dass die App am Akku „zieht“, wenn permanent getrackt wird?
ich nutze sie App seit einigen Monaten, am Akku-Verbrauch habe ich nichts gemerkt
Hier das selbe… Nutze die App um zu sehen, wann ich einen Kunden wie lange besucht habe.
…hab a auch nichts gemerkt…. ich nutze es schon recht lange
Ich nutze die App schon fast 2 Jahr und bin Mega zufrieden!! Die App zeichnet sehr gut auf, man kann die Aufzeichnungen auf die persönlichen Präferenzen anpassen.
Auch die Häufigkeit des „Tracking“ kann eingestellt werden und somit auch die Belastung des Accus beeinflusst werden.
Ich lasse komplett trocken und merke bei Accuverbrauch eigentlich keinen Unterschied
Sehr gut App – kann ich wirklich empfehlen!
Kann man die Daten des iPhones auch auf dem iPad anzeigen lassen?
Das geht über Export und dann Import auf dem iPad
ich bin auch sehr zufrieden mit der App und nutze die seit einem jahr ohne Probleme. Hatte früher Geofency hierfür genutzt, dies hat aber einen anderen Use Case und ist nicht so komfortabel zu nutzen.
Was die Akkunutzung angeht, hier habe ich noch nicht wirklich was festgestellt das die app ein Akkufresser ist.
Ich stimme hier einigen Vorrednern zu. Beste App, und ich habe oft schon gespendet. So einen Einsatz und Support muss man unterstützen.
Ich finde sie auch wirklich top!
Ich mag die App sehr!
Geory ist klasse. Ich nutze es immer um zu sehen wenn ich auf die Arbeit komme und abens gehe und ich keinen Bock habe die Zeit in unser Zeiterfassungssystem einzutippen. Somit ist immer alles ganz genau und nachweisbar. Definitiv eine geniale App.
Ist das vergleichbar mit der „Zeitachse“ von Google?
Ich hoffe nicht aber befürchte das die App dann auch wieder irgendwann verkauft wird… und dann ähnlich wie Komoot ihren Reiz verliert.