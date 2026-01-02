iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 099 Artikel

Empfehlenswertes Location-Tagebuch

Jahresrückblick per App: Geory zeigt Wege, Orte und Routinen
Artikel auf Mastodon teilen.
22 Kommentare 22

Rund um den Jahreswechsel rückt für viele Nutzer der Rückblick auf die vergangenen Monate in den Fokus. Die iPhone-App Geory bietet dafür eine strukturierte Grundlage, indem sie Aufenthalte, Wege und Reisen automatisch dokumentiert und übersichtlich aufbereitet.

Geory App Small.fix

Wer die Anwendung über das Jahr hinweg genutzt hat, kann nun nachvollziehen, wo Urlaube stattfanden, welche Strecken regelmäßig zurückgelegt wurden oder an welchen Tagen bestimmte Erledigungen anstanden. Der Blick zurück entsteht dabei nicht aus einzelnen Einträgen, sondern aus einer lückenlosen Sammlung von Standortdaten, die lokal auf dem Gerät gespeichert werden.

Neue Funktionen für die Rückschau

Mit mehreren Aktualisierungen wurde Geory in den vergangenen Monaten gezielt erweitert. Neu hinzugekommen ist unter anderem der Bereich „Aktivitäten“. Darüber lassen sich manuelle Einträge anlegen, etwa für Spaziergänge oder Wanderungen, auch wenn keine separate Aufzeichnung gestartet wurde. Sind bereits Routendaten vorhanden, ergänzt die App diese automatisch. Zusätzlich wurde die Filterung von Zeiträumen im Journal und in der Kartenansicht verfeinert, sodass sich bestimmte Wochen oder Monate gezielt auswählen lassen. Gerade für den Jahresrückblick erleichtert dies das Auffinden einzelner Abschnitte.

Geory App

Weitere Anpassungen betreffen die Sammelbearbeitung von Aufenthalten, eine genauere Konfiguration von Labels sowie eine verbesserte Verwaltung von Backups. Auch Exporte wurden ausgebaut, sodass Daten in Formaten wie CSV oder XLSX weiterverarbeitet oder archiviert werden können. Kleinere optische Anpassungen und Korrekturen sorgen dafür, dass die App auch unter iOS 26 stabil bleibt.

Kontinuierliche Pflege ganz ohne Abo

Auffällig ist die hohe Taktung der Updates, die nicht nur Fehler beheben, sondern schrittweise neue Funktionen ergänzen. Dazu zählen etwa detailliertere Statistiken zu Reisen und Ländern, ein Tagesrückblick im Journal oder die Möglichkeit, Reisen in den iOS-Kalender zu übernehmen. Gleichzeitig bleibt das Preismodell unverändert. Die Premium-Version ist weiterhin per einmaligem In-App-Kauf für rund zehn Euro erhältlich und verzichtet auf ein Abonnement. Das ist mehr als fair.

Geory App

Geory zeigt sich zum Jahresende als Werkzeug, mit dem sich persönliche Bewegungen und Reisen nachvollziehen lassen, ohne auf externe Cloud-Dienste zurückzugreifen. Für Nutzer, die ihre Aktivitäten im kommenden Jahr dokumentieren möchten, bietet die App eine hervorragende Grundlage.

Laden im App Store
Geory – Premium Reisetagebuch
Geory – Premium Reisetagebuch
Entwickler: Felix Behnke
Preis: Kostenlos+
Laden

02. Jan. 2026 um 11:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Beste App seit langem .. dem Entwickler wünsche ich ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Erfolg beim Entwickeln und Betreiben der App.

    Antworten Melden

  • Danke für den Tipp, schaut wirklich gut aus, inklusive der positiven Bewertungen überall. Frage: Wenn ich Premium abschließen möchte, erscheint ein kleiner Button „Spare 25%“, aber egal was ich mache – ich lande immer bei 9,99€. Geht mir nicht um die 2,50€ sondern ums Verstehen, mache ich etwas falsch oder sind die 10€ schon der rabattierte Preis?

    Antworten Melden

  • Merkt man im Laufe des Tages, dass die App am Akku „zieht“, wenn permanent getrackt wird?

    Antworten Melden

  • Ich nutze die App schon fast 2 Jahr und bin Mega zufrieden!! Die App zeichnet sehr gut auf, man kann die Aufzeichnungen auf die persönlichen Präferenzen anpassen.
    Auch die Häufigkeit des „Tracking“ kann eingestellt werden und somit auch die Belastung des Accus beeinflusst werden.
    Ich lasse komplett trocken und merke bei Accuverbrauch eigentlich keinen Unterschied
    Sehr gut App – kann ich wirklich empfehlen!

    Antworten Melden

  • ich bin auch sehr zufrieden mit der App und nutze die seit einem jahr ohne Probleme. Hatte früher Geofency hierfür genutzt, dies hat aber einen anderen Use Case und ist nicht so komfortabel zu nutzen.

    Was die Akkunutzung angeht, hier habe ich noch nicht wirklich was festgestellt das die app ein Akkufresser ist.

    Antworten Melden

  • Ich stimme hier einigen Vorrednern zu. Beste App, und ich habe oft schon gespendet. So einen Einsatz und Support muss man unterstützen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Geory ist klasse. Ich nutze es immer um zu sehen wenn ich auf die Arbeit komme und abens gehe und ich keinen Bock habe die Zeit in unser Zeiterfassungssystem einzutippen. Somit ist immer alles ganz genau und nachweisbar. Definitiv eine geniale App.

    Antworten Melden

  • Ist das vergleichbar mit der „Zeitachse“ von Google?

    Antworten Melden

  • Ich hoffe nicht aber befürchte das die App dann auch wieder irgendwann verkauft wird… und dann ähnlich wie Komoot ihren Reiz verliert.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43099 Artikel in den vergangenen 6700 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven