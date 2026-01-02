Jahresrückblick per App: Geory zeigt Wege, Orte und Routinen

Rund um den Jahreswechsel rückt für viele Nutzer der Rückblick auf die vergangenen Monate in den Fokus. Die iPhone-App Geory bietet dafür eine strukturierte Grundlage, indem sie Aufenthalte, Wege und Reisen automatisch dokumentiert und übersichtlich aufbereitet.

Wer die Anwendung über das Jahr hinweg genutzt hat, kann nun nachvollziehen, wo Urlaube stattfanden, welche Strecken regelmäßig zurückgelegt wurden oder an welchen Tagen bestimmte Erledigungen anstanden. Der Blick zurück entsteht dabei nicht aus einzelnen Einträgen, sondern aus einer lückenlosen Sammlung von Standortdaten, die lokal auf dem Gerät gespeichert werden.

Neue Funktionen für die Rückschau

Mit mehreren Aktualisierungen wurde Geory in den vergangenen Monaten gezielt erweitert. Neu hinzugekommen ist unter anderem der Bereich „Aktivitäten“. Darüber lassen sich manuelle Einträge anlegen, etwa für Spaziergänge oder Wanderungen, auch wenn keine separate Aufzeichnung gestartet wurde. Sind bereits Routendaten vorhanden, ergänzt die App diese automatisch. Zusätzlich wurde die Filterung von Zeiträumen im Journal und in der Kartenansicht verfeinert, sodass sich bestimmte Wochen oder Monate gezielt auswählen lassen. Gerade für den Jahresrückblick erleichtert dies das Auffinden einzelner Abschnitte.

Weitere Anpassungen betreffen die Sammelbearbeitung von Aufenthalten, eine genauere Konfiguration von Labels sowie eine verbesserte Verwaltung von Backups. Auch Exporte wurden ausgebaut, sodass Daten in Formaten wie CSV oder XLSX weiterverarbeitet oder archiviert werden können. Kleinere optische Anpassungen und Korrekturen sorgen dafür, dass die App auch unter iOS 26 stabil bleibt.

Kontinuierliche Pflege ganz ohne Abo

Auffällig ist die hohe Taktung der Updates, die nicht nur Fehler beheben, sondern schrittweise neue Funktionen ergänzen. Dazu zählen etwa detailliertere Statistiken zu Reisen und Ländern, ein Tagesrückblick im Journal oder die Möglichkeit, Reisen in den iOS-Kalender zu übernehmen. Gleichzeitig bleibt das Preismodell unverändert. Die Premium-Version ist weiterhin per einmaligem In-App-Kauf für rund zehn Euro erhältlich und verzichtet auf ein Abonnement. Das ist mehr als fair.

Geory zeigt sich zum Jahresende als Werkzeug, mit dem sich persönliche Bewegungen und Reisen nachvollziehen lassen, ohne auf externe Cloud-Dienste zurückzugreifen. Für Nutzer, die ihre Aktivitäten im kommenden Jahr dokumentieren möchten, bietet die App eine hervorragende Grundlage.