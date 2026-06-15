Push-to-Talk-App verschwindet in erster Beta
watchOS 27 ohne Walkie-Talkie: Apple entfernt Apple-Watch-Funktion
Mit der ersten Entwickler-Beta von watchOS 27 hat Apple eine der ältesten Kommunikationsfunktionen der Apple Watch aus dem System entfernt. Die Walkie-Talkie-App taucht weder in der App-Übersicht noch im Kontrollzentrum auf. Auch eine Neuinstallation scheint derzeit nicht möglich zu sein.
Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Da sich watchOS 27 noch in einer frühen Testphase befindet, ist zwar denkbar, dass die Anwendung in einer späteren Beta zurückkehrt. Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass Apple die Funktion stillschweigend auslaufen lässt.
Acht Jahre kaum verändert
Apple hatte Walkie-Talkie 2018 zusammen mit watchOS 5 eingeführt. Die Idee war einfach: Nutzer konnten sich per Knopfdruck kurze Sprachnachrichten direkt auf die Apple Watch schicken. Technisch setzte die Funktion auf die FaceTime-Infrastruktur und funktionierte damit unabhängig von der Entfernung über WLAN oder Mobilfunk.
Zum Start galt das Konzept als eines der Beispiele dafür, wie sich die Apple Watch auch ohne iPhone als Kommunikationsgerät einsetzen lässt. Im Alltag blieb die Verbreitung jedoch begrenzt. Viele Anwender nutzten stattdessen klassische Anrufe, Nachrichten oder später auch Sprachfunktionen anderer Messenger.
Hinzu kam, dass Walkie-Talkie bereits kurz nach der Einführung negativ auffiel. Apple musste die Funktion zeitweise deaktivieren, nachdem eine Sicherheitslücke bekannt geworden war. Diese konnte unter bestimmten Umständen dazu führen, dass Gespräche ungewollt mitgehört werden konnten.
- Apple deaktiviert Walkie-Talkie: „iPhones könnten abgehört werden“
Das Problem wurde zwar mit einem Update behoben, die Anwendung erhielt in den folgenden Jahren jedoch kaum noch sichtbare Weiterentwicklungen.
Einige Nutzer vermissen die Funktion
Die Reaktionen von Testern fallen gemischt aus. Während zahlreiche Nutzer berichten, die Funktion ohnehin nie verwendet zu haben oder deren Zuverlässigkeit kritisieren, gibt es auch Anwender, die Walkie-Talkie regelmäßig im Familien- oder Arbeitsalltag genutzt haben.
Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, schnell eine kurze Sprachmitteilung abzusetzen, ohne einen Anruf aufzubauen oder das iPhone in die Hand zu nehmen.
Der Schritt passt zu einer Entwicklung, die sich bei Apple immer wieder beobachten lässt. Funktionen, die über Jahre hinweg kaum gepflegt werden, verschwinden mitunter ohne größere Ankündigung aus dem System. Ob Walkie-Talkie endgültig vor dem Aus steht, dürfte sich mit den kommenden Beta-Versionen von watchOS 27 zeigen.
Das ist Apple Style. Funktionen entfernen und später als spektakuläre Neuigkeit zu verkaufen mit minimalen Anpassungen.
Wir benutzen die Funktion regelmäßig, gerade wenn man im Haus verteilt ist und nur kurz was fragen oder Bescheid sagen will.
Dann wird meine Ultra 1 wohl kein Update machen
Deine Ultra 1 bekommt das Update sowieso nicht mehr.
Genau, daran wirds liegen warum sie kein update machen wird :D
Bekommt sie doch sowieso nicht
Deine Ultra bekommt das Update auf watchOS 27 nicht. Also keine Sorge.
Wird sie so oder so nicht, weil sie kein neues Watch OS bekommt
Dein Ultra 1 wird so oder so kein Update machen.
Die Ultra1 fliegt doch eh raus. Du kannst also gar kein Update machen.
Das wäre echt schade… wir nutzen es nahezu täglich.
schade! Hab die Funktion gerne beim Radfahren mit der Familie genutzt.
Wo war der Vorteil gegenüber einem Anruf?
Dein Ernst?
Das habe ich wirklich nie genutzt. Gibt es eigentlich noch die Funktion „Herzschlag senden“?
Apple probiert halt viel bei der Watch. Das hat zu einer spürbaren Verbesserung geführt.
Walkie talkie war immer sehr praktisch wenn der Sohn alleine die Welt erkundet (z.B. Freizeit Park). Wir haben das super gerne genutzt
Hoffentlich ist das nicht Final, finde ich recht praktisch, vor allem als Komplikation schneller als ein Anruf.
Na toll . Fand die Idee gut aber leider nicht immer zuverlässig
da fällt einem nichts mehr ein…
Echt schade für die, die es gerne genutzt haben. Für einen richtiges systemübergreifendes Nutzererlebnis hat so eine Walkie-Talkie App auf dem iPhone auch gefehlt.
Ich habe nie verstanden, weshalb die App nicht auch für alle anderen Geräte freigeschaltet wurde. Das hätte ich begrüsst.
Hat das jemand von euch genutzt?
Ich habe es nie genutzt, mal mit einem Freund probiert, war nie toll oder praktikabel. Ein Anruf ist da besser.
Dito. Hab’s zu Anfang ernsthaft versucht zu nutzen, privat, und auch beruflich, auf Baustellen. War sehr durchwachsen. Letztendlich war WhatsappCall der eindeutige Gewinner, 100% erfolgreiche Verbindung, bei der Watch vielleicht 50-60%. Und im Firmennetz funktionierte WalkyTalky und IMessage/Facetime sowieso nicht, aber WhatsApp war nicht geblockt.
Fast täglich…
Anfangs genutzt, als zu unzuverlässig befunden und hat Zuviel Akku verbraucht (damals) danach nie wieder genutzt
Hat doch eh nicht wirklich was getaugt, oder?
Die Funktion war an so viele Rahmenbedingungen geknüpft, dass wir sie schnell nicht mehr benutzt haben.
Apple kennt einfach das Prinzip von Anwender, Account und Gruppe nicht.
Ein Anwender kann mehrere Accounts haben.
Mehre Accounts gehören zu eine Gruppe. Ein Account kann zu mehreren Gruppen gehören.
Bei PTT wünsche ich mir einfach die PTT Accounts an einem Gerät anmelden zu können und dann an Gruppen oder an Accounts senden zu können.
Das mit den Apple Account zu verbinden macht keinen Sinn, da man sich den in Familien häufig teilt.
Cooles Feature, Machbarkeit getestet und für mich als Spielerei/nutzlos befunden.
Wir nutzen das auch oft.
Schnell mal vom Garten ins Haus oder umgekehrt…
Ich persönlich nutz es echt gerne, wäre schade wenn die Funktion verschwindet…
Schade, haben mein Frau und ich gerne genutzt.
Ich denke, dass locker 98 % der User darauf verzichten können. Natürlich gibt es 1-2 %, die gleich Gründe und Lebenslagen nennen können, warum sie es nutzen oder in der Vergangenheit genutzt haben. Aber in der breiten Masse wurde es mit Sicherheit nicht aktiv genutzt! Von daher weg damit, um Ressourcen zu schonen und die frei gewordenen Mitarbeiter in zukunftsorientierte Projekte zu binden.
Das funktioniert doch eh nicht.. habs paar mal probiert.. hat nie geklappt ..
Das liegt dann wohl eher am user und nicht am Gerät
Oh nein!!!
;)
Hat hier eh immer nur mäßig funktioniert.
Nooo ich nutze das mit meinen Freunden.
War eine nette Idee, aber hat sich ja öffentlich nicht durchgesetzt. Hatte es auch ein paar mal probiert aber mehr als eine nette tech preview war es nie.
Lieber die Zeit und Entwickler auf alte und weiterhin nervige bugs setzen.
Kenne niemanden, der die Funktion genutzt hat.
Ich kenne niemanden, der mal entführt wurde.
Braucht keiner Danke Apple
Doch
Das ist einer der meist genutzten Funktionen in unserer Familie und im Freundeskreis. Sollte dem so kommen, verzichten alle lieber auf den Siri KI Kack auf der Watch und bleiben bei WatchOS 26
Das wäre mal Mega bescheiden von Apple. Wir nutzen das regelmäßig, gerade mit unserer Tochter die ihre Uhr als tracker für den Schulweg nutzt
Schade, wir nutzen das recht häufig in der Familie.
Na toll, war eine sehr gute Funktion um autark zu sein. Schade das Apple gute Innovationen weglässt
Gut das meine AW7 nicht von IOS 27 unterstützt wird.
Es war leider bei uns nicht sehr zuverlässig, aber ich habe es immer sehr gerne genutzt. Leider hat Apple das nie vernünftig weiterentwickelt. Beispielsweise das nur Kontakte angezeigt werden die auch WalkiTalki nutzen können.
walki-talki funktioniert nur dann wenn der gegenüber alles aktiviert hat. icloud, imessage, wlan , bluetooth, ortungsdienste , benachrichtigungen nicht stumm usw. Aber genau diese einstellungen hat nicht jeder permanent aktiviert, wegen Akkuschonung
Finde ich auch schade. Die idee war damals
Mega. Warum haben die das nicht weiterentwickelt? Man schickt einfach eine Voice ohne das man jemanden erreichen muss total praktisch. Bitte Apple nicht entfernen
Passt zum neuen Stile von Apfel