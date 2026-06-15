watchOS 27 ohne Walkie-Talkie: Apple entfernt Apple-Watch-Funktion

Mit der ersten Entwickler-Beta von watchOS 27 hat Apple eine der ältesten Kommunikationsfunktionen der Apple Watch aus dem System entfernt. Die Walkie-Talkie-App taucht weder in der App-Übersicht noch im Kontrollzentrum auf. Auch eine Neuinstallation scheint derzeit nicht möglich zu sein.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Da sich watchOS 27 noch in einer frühen Testphase befindet, ist zwar denkbar, dass die Anwendung in einer späteren Beta zurückkehrt. Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass Apple die Funktion stillschweigend auslaufen lässt.

Acht Jahre kaum verändert

Apple hatte Walkie-Talkie 2018 zusammen mit watchOS 5 eingeführt. Die Idee war einfach: Nutzer konnten sich per Knopfdruck kurze Sprachnachrichten direkt auf die Apple Watch schicken. Technisch setzte die Funktion auf die FaceTime-Infrastruktur und funktionierte damit unabhängig von der Entfernung über WLAN oder Mobilfunk.

Zum Start galt das Konzept als eines der Beispiele dafür, wie sich die Apple Watch auch ohne iPhone als Kommunikationsgerät einsetzen lässt. Im Alltag blieb die Verbreitung jedoch begrenzt. Viele Anwender nutzten stattdessen klassische Anrufe, Nachrichten oder später auch Sprachfunktionen anderer Messenger.

Hinzu kam, dass Walkie-Talkie bereits kurz nach der Einführung negativ auffiel. Apple musste die Funktion zeitweise deaktivieren, nachdem eine Sicherheitslücke bekannt geworden war. Diese konnte unter bestimmten Umständen dazu führen, dass Gespräche ungewollt mitgehört werden konnten.

Das Problem wurde zwar mit einem Update behoben, die Anwendung erhielt in den folgenden Jahren jedoch kaum noch sichtbare Weiterentwicklungen.

Einige Nutzer vermissen die Funktion

Die Reaktionen von Testern fallen gemischt aus. Während zahlreiche Nutzer berichten, die Funktion ohnehin nie verwendet zu haben oder deren Zuverlässigkeit kritisieren, gibt es auch Anwender, die Walkie-Talkie regelmäßig im Familien- oder Arbeitsalltag genutzt haben.

Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, schnell eine kurze Sprachmitteilung abzusetzen, ohne einen Anruf aufzubauen oder das iPhone in die Hand zu nehmen.

Der Schritt passt zu einer Entwicklung, die sich bei Apple immer wieder beobachten lässt. Funktionen, die über Jahre hinweg kaum gepflegt werden, verschwinden mitunter ohne größere Ankündigung aus dem System. Ob Walkie-Talkie endgültig vor dem Aus steht, dürfte sich mit den kommenden Beta-Versionen von watchOS 27 zeigen.